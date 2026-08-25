Parkings relais payants lors des matchs de l'OL : Décines va appliquer la tolérance zéro pour le stationnement anarchique

Alors que la rencontre OL-Fenerbahçe sera le deuxième match à domicile de la saison impliquant la nouvelle organisation de stationnement sur les parkings relais du stade, la mairie de Décines prévient que la tolérance zéro sera appliquée pour le stationnement anarchique.

"Lors de la première rencontre, un sondage réalisé auprès des Bad Gones indiquait que 49 % des supporters interrogés préféraient chercher à stationner au plus près du stade plutôt que de payer le parking", explique Jean-Emmanuel Alloin, adjoint de la ville de Décines-Charpieu à la tranquillité et l'aménagement public.

Et l'élu de prévenir, via une publication sur les réseaux sociaux : "Parkings payants ne veut pas dire stationnement anarchique dans les quartiers".

"Avec Madame le Maire Laurence Fautra, nous avons demandé une tolérance zéro concernant les véhicules de spectateurs stationnés illégalement ou de manière gênante sur le domaine public", écrit Jean-Emmanuel Alloin.

La Police municipale sera donc particulièrement vigilante aux abords du stade et dans les secteurs résidentiels.