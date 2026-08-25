Parkings relais payants lors des matchs de l'OL : Décines va appliquer la tolérance zéro pour le stationnement anarchique

Alors que la rencontre OL-Fenerbahçe sera le deuxième match à domicile de la saison impliquant la nouvelle organisation de stationnement sur les parkings relais du stade, la mairie de Décines prévient que la tolérance zéro sera appliquée pour le stationnement anarchique.
"Lors de la première rencontre, un sondage réalisé auprès des Bad Gones indiquait que 49 % des supporters interrogés préféraient chercher à stationner au plus près du stade plutôt que de payer le parking", explique Jean-Emmanuel Alloin, adjoint de la ville de Décines-Charpieu à la tranquillité et l'aménagement public.
Et l'élu de prévenir, via une publication sur les réseaux sociaux : "Parkings payants ne veut pas dire stationnement anarchique dans les quartiers".
"Avec Madame le Maire Laurence Fautra, nous avons demandé une tolérance zéro concernant les véhicules de spectateurs stationnés illégalement ou de manière gênante sur le domaine public", écrit Jean-Emmanuel Alloin.
La Police municipale sera donc particulièrement vigilante aux abords du stade et dans les secteurs résidentiels.
Pour le coup les verts n'y sont pour rien, c'est la nouvelle Présidente de SYTRAL Mobilités, alias Mme SARSELLI qui l'a décidé.Signaler Répondre
Vu notre dette, c'est un excellent moyen de trouver de l'argent.Signaler Répondre
Rien de plus facile que d'éviter de payer l'amende : il suffit de se garer là où c'est autorisé...
Bref, c'est une taxe sur la débilité.
Faire pareil sur toutes les incivilités, routières et non-routières !
Apparemment Ça ne derange pas les 26000 abonnés , ils ne vont pas remettres en cause les parkings payants pour les 25000 autres spectateurs de passagesSignaler Répondre
Dans un esprit gauchiste et écologiste, il faut piéger et punir les automobilistes à chaque fois que cela est possible.Signaler Répondre
Vous ne voulez pas de parking payant . N'allez pas au stade le temps qu'il faudra !Signaler Répondre
Il eut été plus raisonnable pour l'OL d'intégrer le prix des parkings dans le prix des billets et de faire les navettes gratuites.Signaler Répondre
Il ne comprennent pas que les gens n'iront plus au stade si on continue de les tondre comme caSignaler Répondre