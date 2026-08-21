Karim Benzema de retour en Europe ? Le Betis se positionne, l’OL reste à l’écart

Un retour de Karim Benzema sur le Vieux Continent commence à être évoqué à l’approche de la fin du mercato. L’attaquant français, désormais à Al-Hilal après avoir quitté Al-Ittihad l’hiver dernier, ne devrait pas être retenu à tout prix par le club de Riyad.

Encore faudrait-il parvenir à régler la question de son contrat. Pour accepter une résiliation, l’ancien Lyonnais réclamerait le paiement intégral de sa dernière année de salaire, estimée à 100 millions d’euros. Une condition déterminante tant un transfert classique semble difficilement compatible avec ses émoluments actuels.

Le Betis Séville parmi les pistes étudiées

Ses représentants explorent donc plusieurs possibilités. Selon la presse espagnole, le Betis Séville aurait engagé des discussions ces derniers jours autour d’un éventuel retour de Benzema en Liga.

Le Français aurait également été proposé à Trabzonspor. Le club turc n’aurait toutefois pas donné suite pour le moment, en raison de son âge et des interrogations autour de sa condition physique.

À Lyon, l’idée d’un dernier passage de Karim Benzema dans son club formateur continue de faire rêver une partie des supporters. Mais l’OL ne se serait pas du tout renseigné sur le Brondillant.

Compte tenu du salaire du joueur, un retour dans le Rhône nécessiterait surtout un effort financier considérable de sa part. Et la situation de l'OL ne le permet pas.