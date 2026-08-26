Le rêve de Ligue des champions s’est encore envolé pour l’Olympique Lyonnais. Devant un Groupama Stadium plein, les hommes de Paulo Fonseca ont payé très cher une première période ratée face à un Fenerbahçe particulièrement réaliste.

Les Turcs ont frappé deux fois en seulement quatre minutes. À la 24e, Muriqi a profité d’un centre d’Oguz Aydin pour ouvrir le score en deux temps, après une première parade de Dominik Greif.

Archie Brown a ensuite doublé la mise à la 28e minute. Sur corner, le latéral anglais a pris le dessus dans les airs sur Ainsley Maitland-Niles pour placer sa tête et refroidir définitivement Décines.

Lyon aurait pu rejoindre les vestiaires avec un seul but de retard lorsque Muriqi, sur une tête, a trouvé le poteau de son propre gardien à la 35e minute.

Deux buts lyonnais refusés

L’espoir est revenu peu après l’heure de jeu. Sur un centre de Maitland-Niles, Malick Fofana a repris le ballon de volée pour réduire l’écart à la 61e minute (1-2).

L’OL a alors poussé pour arracher la prolongation. Loïs Openda a cru égaliser, mais son but a été refusé pour hors-jeu. Même scénario quelques minutes plus tard pour Kaïl Boudache, entré en jeu : sa réalisation à la 71e minute a elle aussi été annulée après intervention de la VAR.

Lyon n’est jamais parvenu à inscrire ce deuxième but. Après six années d’absence, le club devra donc encore patienter avant de retrouver la Ligue des champions.

Cette élimination représente également un important manque à gagner et pourrait peser sur les derniers jours du mercato lyonnais, notamment sur l’avenir de Malick Fofana.

L’OL retrouvera désormais la Ligue 1 samedi soir avec la réception du Havre.