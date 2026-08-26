Le rêve de Ligue des champions s’est encore envolé pour l’Olympique Lyonnais. Devant un Groupama Stadium plein, les hommes de Paulo Fonseca ont payé très cher une première période ratée face à un Fenerbahçe particulièrement réaliste.
Les Turcs ont frappé deux fois en seulement quatre minutes. À la 24e, Muriqi a profité d’un centre d’Oguz Aydin pour ouvrir le score en deux temps, après une première parade de Dominik Greif.
Archie Brown a ensuite doublé la mise à la 28e minute. Sur corner, le latéral anglais a pris le dessus dans les airs sur Ainsley Maitland-Niles pour placer sa tête et refroidir définitivement Décines.
Lyon aurait pu rejoindre les vestiaires avec un seul but de retard lorsque Muriqi, sur une tête, a trouvé le poteau de son propre gardien à la 35e minute.
Deux buts lyonnais refusés
L’espoir est revenu peu après l’heure de jeu. Sur un centre de Maitland-Niles, Malick Fofana a repris le ballon de volée pour réduire l’écart à la 61e minute (1-2).
L’OL a alors poussé pour arracher la prolongation. Loïs Openda a cru égaliser, mais son but a été refusé pour hors-jeu. Même scénario quelques minutes plus tard pour Kaïl Boudache, entré en jeu : sa réalisation à la 71e minute a elle aussi été annulée après intervention de la VAR.
Lyon n’est jamais parvenu à inscrire ce deuxième but. Après six années d’absence, le club devra donc encore patienter avant de retrouver la Ligue des champions.
Cette élimination représente également un important manque à gagner et pourrait peser sur les derniers jours du mercato lyonnais, notamment sur l’avenir de Malick Fofana.
L’OL retrouvera désormais la Ligue 1 samedi soir avec la réception du Havre.
Comme d’habitude ce club est définitivement déprimantSignaler Répondre
Un bic 4 couleurs fera l'affaire,pas pour en voir de toutes les couleurs....ce match sent la poudre,le souffre,les artificiers sont prévenus,les forces de l'ordre à espérer,il se dit aussi la marée chaussée,qui consiste à balançer de la flotte?....Signaler Répondre
Oui faut marquer l'histoire de l'OL forever gagner ce match pour avoir l'école le plaisir de jouer la ligue des champions 2026 2027Signaler Répondre
Il faudra que l'OL "bosphore" pour passer ce cap de bonne espérance,entre rhône et saône tout est possible,entre nous.Signaler Répondre
les ambitions de l’OL sont devenus la qualification aux ligues des champions il y a 20 ans on jouer le titre merci à Aulas d’avoir réuni se club avec un vente catastrophique et un stade qui a vidé les caisses du club dommage lorsqu’on a pas projet on sait comment sa se termine bonne courage pour se soir allez l’OLSignaler Répondre