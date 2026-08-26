Supporters

OL-Fenerbahçe : des feux d’artifice tirés devant l’hôtel des joueurs turcs en pleine nuit

OL-Fenerbahçe : des feux d’artifice tirés devant l’hôtel des joueurs turcs en pleine nuit
OL-Fenerbahçe : des feux d’artifice tirés devant l’hôtel des joueurs turcs en pleine nuit - DR

La nuit précédant le match n'a visiblement pas été de tout repos pour la délégation turque.

À quelques heures du barrage retour de Ligue des champions au Groupama Stadium, des feux d'artifice ont été tirés devant l'hôtel où séjourneraient les joueurs de Fenerbahçe.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dans la nuit de mardi à mercredi montre plusieurs feux d'artifice éclater à proximité du Courtyard by Marriott de Genas. Selon le compte à l'origine des images, l'action aurait été menée par des supporters lyonnais dans le but de perturber la nuit des joueurs adverses.

Cet épisode intervient dans un contexte déjà particulièrement surveillé autour de la rencontre. Le barrage retour entre l'OL et Fenerbahçe a été classé au niveau 4 sur 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, conduisant les autorités à renforcer considérablement le dispositif de sécurité autour du match.

Après une nuit potentiellement agitée, Fenerbahçe devra désormais se concentrer sur le terrain. Dix-huit ans après sa dernière participation à la Ligue des champions, le club turc joue ce mercredi soir une partie de son histoire face à l'OL.

Tags :

OL

Fenerbahce

Supporters

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
belle lurette le 26/08/2026 à 13:26

ça se fait depuis des années dans bcp de clubs.
les ultras lyonnais n'ont rien inventé

Signaler Répondre
avatar
St Aulas le 26/08/2026 à 12:55
Toujours les idiots de supporters a écrit le 26/08/2026 à 11h11

Ce genre de méthode de voyou, ne grandit pas un club, par sa qualité, le résultat sera le terrain et que le meilleur gagne, pas avec l'intimidation de quelques voyous non sportifs

On constate que le foot professionnel attire les incultes du monde entier. Il y en aura près de 60000 ce soir.

Signaler Répondre
avatar
mars069 le 26/08/2026 à 11:49

Il faut se méfier , il y a quelques années c'était des supporters d'un autre club turc qui était passé par l'Allemagne et qui nous avait fait condamné à un an de suspension avec sursis de coupe d'Europe . Avec bagarre entre supporter des 2 club turcs sur le parking devant des Lyonnais incrédule .

Signaler Répondre
avatar
DMPP le 26/08/2026 à 11:42

C'est la nouvelle mode,allumer le feu.....et pas que dans le foot,qu'ils et qu'elles aillent se faire foot les pyros.

Signaler Répondre
avatar
Toujours les idiots de supporters le 26/08/2026 à 11:11

Ce genre de méthode de voyou, ne grandit pas un club, par sa qualité, le résultat sera le terrain et que le meilleur gagne, pas avec l'intimidation de quelques voyous non sportifs

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.