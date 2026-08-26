OL-Fenerbahçe : des feux d’artifice tirés devant l’hôtel des joueurs turcs en pleine nuit

À quelques heures du barrage retour de Ligue des champions au Groupama Stadium, des feux d'artifice ont été tirés devant l'hôtel où séjourneraient les joueurs de Fenerbahçe.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dans la nuit de mardi à mercredi montre plusieurs feux d'artifice éclater à proximité du Courtyard by Marriott de Genas. Selon le compte à l'origine des images, l'action aurait été menée par des supporters lyonnais dans le but de perturber la nuit des joueurs adverses.

Cet épisode intervient dans un contexte déjà particulièrement surveillé autour de la rencontre. Le barrage retour entre l'OL et Fenerbahçe a été classé au niveau 4 sur 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, conduisant les autorités à renforcer considérablement le dispositif de sécurité autour du match.

Après une nuit potentiellement agitée, Fenerbahçe devra désormais se concentrer sur le terrain. Dix-huit ans après sa dernière participation à la Ligue des champions, le club turc joue ce mercredi soir une partie de son histoire face à l'OL.