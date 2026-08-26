OL-Fenerbahçe : des feux d’artifice tirés devant l’hôtel des joueurs turcs en pleine nuit

À quelques heures du barrage retour de Ligue des champions au Groupama Stadium, des feux d'artifice ont été tirés devant l'hôtel où séjourneraient les joueurs de Fenerbahçe.
Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dans la nuit de mardi à mercredi montre plusieurs feux d'artifice éclater à proximité du Courtyard by Marriott de Genas. Selon le compte à l'origine des images, l'action aurait été menée par des supporters lyonnais dans le but de perturber la nuit des joueurs adverses.
Cet épisode intervient dans un contexte déjà particulièrement surveillé autour de la rencontre. Le barrage retour entre l'OL et Fenerbahçe a été classé au niveau 4 sur 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, conduisant les autorités à renforcer considérablement le dispositif de sécurité autour du match.
Après une nuit potentiellement agitée, Fenerbahçe devra désormais se concentrer sur le terrain. Dix-huit ans après sa dernière participation à la Ligue des champions, le club turc joue ce mercredi soir une partie de son histoire face à l'OL.
26.08.2026, Lyon🇫🇷 - Fenerbahçe🇹🇷, Fireworks organized by Lyon fans outside the Fenerbahçe players' hotel that were taken to night, click for more here: https://t.co/ciMAXJczgG— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 26, 2026
All in one place. Tap to download.
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ça se fait depuis des années dans bcp de clubs.Signaler Répondre
les ultras lyonnais n'ont rien inventé
On constate que le foot professionnel attire les incultes du monde entier. Il y en aura près de 60000 ce soir.Signaler Répondre
Il faut se méfier , il y a quelques années c'était des supporters d'un autre club turc qui était passé par l'Allemagne et qui nous avait fait condamné à un an de suspension avec sursis de coupe d'Europe . Avec bagarre entre supporter des 2 club turcs sur le parking devant des Lyonnais incrédule .Signaler Répondre
C'est la nouvelle mode,allumer le feu.....et pas que dans le foot,qu'ils et qu'elles aillent se faire foot les pyros.Signaler Répondre
Ce genre de méthode de voyou, ne grandit pas un club, par sa qualité, le résultat sera le terrain et que le meilleur gagne, pas avec l'intimidation de quelques voyous non sportifsSignaler Répondre