Autant le dire tout de suite : c'est mal vendu.

Considéré comme le joyau de l'OL et sa plus grosse valeur marchande, Malick Fofana est parti sur le gong du mercato à Sunderland contre un chèque de 30 millions d'euros, assortis de 5 millions d'euros de bonus et un intéressement de 12,5% sur une éventuelle plus-value sur un futur transfert de l'ailier belge.

C'est évidemment très loin des 40 millions d'euros espérés par les Lyonnais.

Compte-tenu de certaines sommes déboursées dans ce mercato, surtout par des clubs anglais - Matias Fernandez-Pardo a quitté Lille pour Newcastle contre 65 millions d'euros ! -, les observateurs et les supporters sont unanimes pour dire que les dirigeants lyonnais ont été de piètres négociateurs.

Il faut toutefois concéder que l'entourage de Malick Fofana, avec Roc Nation en toile de fond, n'a pas aidé à ce que la transaction profite à tous.

A 21 ans, le Diable Rouge est devenu un Black Cat. Après 84 matchs et 19 buts avec l'OL, il va découvrir la Premier League.