Un couple dénonce une agression raciste aux abords du Groupama Stadium après OL-Le Havre

C'est une élue de Rillieux-la-Pape qui a été victime de cette agression et qui a dénoncé les faits sur les réseaux sociaux.
"Mon conjoint et moi avons été victimes d’une violente agression à caractère raciste. Aux abords du stade, alors que nous rejoignions notre véhicule, nous avons été pris à partie par un groupe de supporters. Après avoir été insultés à plusieurs reprises, notamment par le terme bougnoules, mon conjoint a été roué de coups par plusieurs individus. En tentant de lui venir en aide, j’ai à mon tour été violemment frappée. Mon t-shirt a été déchiré et mes lunettes ont été cassées", dénonce cette élue de l'Union de la gauche et des écologistes.
Meriem Bouchedda indique souffrir d'une fracture du poignet et s'est vu accorder 15 jours d'ITT. Son conjoint aurait lui été étranglé. Il souffre de nombreuses contusions est s'est également vu prescrire 15 jours d'ITT.
La victime regrette notamment l'absence de policiers ou d'agents de sécurité. "Comment expliquer qu’il n’y avait plus aucune présence policière ni aucun agent de sécurité, alors que la Préfecture Auvergne-Rhône-Alpes et Olympique Lyonnais - OL savent parfaitement que certains groupes de supporters sont connus pour leurs comportements xénophobes et violents ?", s'interroge l'élue rilliarde.
Contacté par Lyon Foot, l'OL nous indique que le stade était déjà fermé au moment de l'agression, survenue aux alentours d'une heure du matin. "Les secours et la sécurité sont revenus pour accompagner les victimes, qui travaillent pour un prestataire", nous assure le club.
Les images de vidéosurveillance ont été figées pour les besoins de la police et de la justice.
La préfecture de son côté confirme le dépôt de plainte des victimes pour cette agression et l’ouverture d’une enquête sous l’autorité du parquet pour élucider ces faits. "Les faits sont intervenus à l’extérieur du stade et après la levée du dispositif de sécurité. Avec l’Olympique lyonnais, les autorités sont déterminés à lutter contre toutes les formes de discrimination dans et en-dehors des stades", réagissent les services de l'Etat.
La victime de son côté affirme disposer de photos permettant d'identifier certains des individus présents lors de l'agression. Les éléments ont été remis aux enquêteurs.
"Nous demandons que toute la lumière soit faite sur cette agression, que les responsables soient identifiés et que les éventuelles défaillances de sécurité soient examinées", conclut Meriem Bouchedda.
Et il y a eu une autre agression avant le match aux abords du stade de hooligans du virage sud sur d'autres supporters... et là rien n'est sorti pourtant de nombreux témoins ont vu la scène.Signaler Répondre
Ce serait bien que le club régle une bonne fois pour toute ces soucis qui gangrenent le stade....
Vous connaissez chers commentateurs la géométrie variable en sociologie ? C’est ne pas soutenir certaines causes et soutenir les autres selon nos convictions et notre prisme.Signaler Répondre
Mais entre nous, ça s’appelle du racisme. Caractérisé quelqu’un ou un événement en fonction d’une origine, une apparence ou une confessions religieuse.
Maintenant imaginez que les mots étaient : « sale chrétien » auriez vous tenus les même propos.
Si la réponse est non alors j’ai raison vous êtes si simplement et avant tout raciste .
Vous savez que le racisme est condamnable et interdit par la loi ?
Si oui alors vous en déduirez que vous n’êtes que furoncles à notre démocratie.
Vive la France et vive la république
J'ai savais pas que le match avait duré jusqu'à 1h du mat, décidément ils sont de plus en plus long les arrêts de jeux ..Signaler Répondre
Bizarre à 1h00, de faire porter le chapeau sur les supporters. Aura t'on la conclusion ?Signaler Répondre
j'aimerais voir des vidéos, car avec la malhonnêteté de l'extrême gauche on a toujours des doutes sur ce prétendu racisme. Souvent, la scène qui précède les insultes laisse apparaître des provocations "antifascistes"Signaler Répondre
Avec JMA aux commandes on pouvait faire tout ce que l'on voulait et on en faisait pas un fromage. Maintenant on ne peut plus rigoler.Signaler Répondre
qu'ils portent plainte à la police, les médias ne sont pas un tribunal et le secret de l'enquete doit primer. J'en conclus qu'ils cherchent juste le buzz et qu'il ne s'est rien passé. Leur comportement est très suspect. Il faudrait en 1er lieux enquêter sur euxSignaler Répondre
Et ça vous étonne ! Vu qu'elle a un comportement de garde prétorienne.Signaler Répondre
Agression impardonnable, certes. Mais à une heure du matin, se plaindre qu'il n'y ait plus de forces de l'ordre, n'est-ce pas un peu exagéré ?? Alors que le stade était fermé, qui plus est...Signaler Répondre
L'extrême gauche qui passe son temps à cracher sur la police qui tue mais qui dénonce l'absence de police... Allez comprendre !Signaler Répondre
Du coup la véracité d'une agression "raciste" devient suspecte.
Les gauchistes crachent sur la police, mais la regrette quand ils en ont besoin.Signaler Répondre
Est-ce vraiment une surprise Beaucoup de familles ne veulent plus aller au stade, car une minorité de supporters attise la haine et le racisme dans les virages. Il devient difficile d’aller au stade en famille ou simplement d’y être lorsqu’on est une personne de couleur En France et en Europe, certains groupes de supporters de l’OL sont associés à l’extrême droite, et de nombreux déplacements de l’OL sont classés à risque Aulas a aussi une part de responsabilité, car il n’a jamais voulu prendre suffisamment de sanctions contre certains pseudo-supporters.J’espère qu’un jour, nous retrouverons des virages remplis de vrais passionnés de football : des supporters qui viennent pour encourager leur équipe, partager leur passion et vivre leur amour du club, sans haine, sans racisme et sans violence.Signaler Répondre
Encore un montage de situation aberrante pour créer des drames. Lyon Mag relaye l’info mais Lyon foot…Signaler Répondre