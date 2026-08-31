Un couple dénonce une agression raciste aux abords du Groupama Stadium après OL-Le Havre

C'est une élue de Rillieux-la-Pape qui a été victime de cette agression et qui a dénoncé les faits sur les réseaux sociaux.

"Mon conjoint et moi avons été victimes d’une violente agression à caractère raciste. Aux abords du stade, alors que nous rejoignions notre véhicule, nous avons été pris à partie par un groupe de supporters. Après avoir été insultés à plusieurs reprises, notamment par le terme bougnoules, mon conjoint a été roué de coups par plusieurs individus. En tentant de lui venir en aide, j’ai à mon tour été violemment frappée. Mon t-shirt a été déchiré et mes lunettes ont été cassées", dénonce cette élue de l'Union de la gauche et des écologistes.

Meriem Bouchedda indique souffrir d'une fracture du poignet et s'est vu accorder 15 jours d'ITT. Son conjoint aurait lui été étranglé. Il souffre de nombreuses contusions est s'est également vu prescrire 15 jours d'ITT.

La victime regrette notamment l'absence de policiers ou d'agents de sécurité. "Comment expliquer qu’il n’y avait plus aucune présence policière ni aucun agent de sécurité, alors que la Préfecture Auvergne-Rhône-Alpes et Olympique Lyonnais - OL savent parfaitement que certains groupes de supporters sont connus pour leurs comportements xénophobes et violents ?", s'interroge l'élue rilliarde.

Contacté par Lyon Foot, l'OL nous indique que le stade était déjà fermé au moment de l'agression, survenue aux alentours d'une heure du matin. "Les secours et la sécurité sont revenus pour accompagner les victimes, qui travaillent pour un prestataire", nous assure le club.

Les images de vidéosurveillance ont été figées pour les besoins de la police et de la justice.

La préfecture de son côté confirme le dépôt de plainte des victimes pour cette agression et l’ouverture d’une enquête sous l’autorité du parquet pour élucider ces faits. "Les faits sont intervenus à l’extérieur du stade et après la levée du dispositif de sécurité. Avec l’Olympique lyonnais, les autorités sont déterminés à lutter contre toutes les formes de discrimination dans et en-dehors des stades", réagissent les services de l'Etat.

La victime de son côté affirme disposer de photos permettant d'identifier certains des individus présents lors de l'agression. Les éléments ont été remis aux enquêteurs.

"Nous demandons que toute la lumière soit faite sur cette agression, que les responsables soient identifiés et que les éventuelles défaillances de sécurité soient examinées", conclut Meriem Bouchedda.