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Bradley Barcola à Liverpool : l’OL va toucher près de 5 millions d’euros

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Bradley Barcola à Liverpool : l’OL va toucher près de 5 millions d’euros
Bradley Barcola à Liverpool : l’OL va toucher près de 5 millions d’euros - Lyon Foot

L’OL devrait empocher jusqu’à 4,9 millions d’euros grâce aux transferts de son ancien joueur.

Malgré un départ plutôt salé entre Rhône et Saône, la signature de Bradley Barcola au PSG aura finalement une saveur bien plus sucrée pour l’OL. Son transfert du PSG à Liverpool, conclu autour de 140 millions d’euros bonus compris, va également profiter à son club formateur.

Bradley Barcola change encore de dimension. Quelques années après son départ de l’Olympique lyonnais pour le Paris Saint-Germain en 2021, l’ailier français rejoint Liverpool dans le cadre d’une opération colossale. Une opération historique pour le PSG, mais qui fait également les affaires de l’OL. Selon L’Équipe, le club lyonnais doit percevoir environ 3,5 % du montant du transfert au titre du mécanisme de solidarité prévu pour les clubs ayant participé à la formation d’un joueur lors d’un transfert international.

Si l’ensemble des bonus prévus dans l’opération est atteint, la somme versée à l’OL pourrait ainsi grimper jusqu’à 4,9 millions d’euros, selon L’Equipe. Le timing est particulièrement intéressant pour les dirigeants lyonnais. À quelques heures de la fermeture du mercato, chaque rentrée financière supplémentaire peut compter, alors que l’OL doit encore gérer plusieurs dossiers dans le sens des départs comme des arrivées.

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