Vous commencez cette saison avec une bonne nouvelle. Vous êtes nommée pour le titre de Jeune Talent féminin de la saison, dans le cadre du Ballon d'Or…

Je suis vraiment très fière et honorée d’être nommée pour le Trophée Kopa, aux côtés d’autres jeunes joueuses incroyables. C’est un honneur de représenter le club et je suis reconnaissante envers toutes les personnes qui m’ont aidée à atteindre cet objectif. Je pense que nous avons réalisé une très belle saison l’année dernière. C’est tout simplement incroyable d’être récompensée par cette nomination, et aussi de voir d’autres joueuses de l’OL nommées pour le Ballon d’Or.

Cela fait un an maintenant que vous avez signé à OL Lyonnes. Quel bilan tirez-vous de cette première année ?

Honnêtement, c’était incroyable. Arriver ici, dans un nouveau club, un nouveau pays, un nouvel environnement… Je pense que je me suis très bien adaptée. Je suis reconnaissante envers les joueuses, mes coéquipières, le staff et l'entraîneur, qui m’ont aidée à m’adapter aussi rapidement. Sur le plan du football aussi, je pense que ça s’est très bien passé. J’ai pu jouer et j'ai bénéficié de la confiance de l’entraîneur. Collectivement, je pense que nous avons réalisé une saison réussie, avec trois trophées remportés et une finale de Ligue des champions disputée. Globalement, je suis très heureuse de cette première saison.

À 19 ans, vous avez déjà joué à l’Ajax Amsterdam et avec les États-Unis, vous avez remporté le triplé Coupe de la Ligue, Coupe de France et championnat, vous avez disputé une finale de Ligue des champions. Est-ce que vous vous considérez encore comme une jeune joueuse ?

Oui, je suis encore jeune mais je pense que je suis dans un environnement idéal pour continuer à jouer au plus haut niveau. Pouvoir vivre toutes ces expériences à mon âge, c’est vraiment quelque chose de spécial. C’est pour ça que je joue au football : pour jouer avec les meilleures et affronter les meilleures. Et je suis très heureuse de pouvoir le faire ici, à Lyon.

Quand on vous regarde jouer, on a parfois l’impression que vous savez ce que vous allez faire avant même de recevoir le ballon. Est-ce que cette vision du jeu est quelque chose d’instinctif ?

Je m’entraîne beaucoup et j’échange énormément avec les entraîneurs sur ce qu’ils attendent de moi. Je pense aussi que ça fait partie de mes qualités, de mon jeu : observer ce qui se passe autour de moi, savoir ce que je vais faire du ballon avant même de le recevoir, regarder le terrain et voir les différentes possibilités. Je pense que c’est très important quand on joue au milieu de terrain.

Qu'est-ce vous avez appris de votre entraineur, Jonatan Giráldez ?

Énormément. On travaille beaucoup collectivement, mais aussi individuellement, notamment sur mon rôle et sur la manière dont on veut jouer en équipe. On continue de progresser tactiquement et on cherche toujours à faire mieux. C’est quelque chose que l’entraîneur nous demande beaucoup : continuer à progresser et toujours vouloir aller plus loin. Et individuellement, le fait de mieux comprendre mon rôle au sein de l’équipe et ce qu’on attend de moi sur le terrain a été très important dans ma progression.

J'imagine que vous vous inspirez aussi beaucoup de vos coéquipières chaque jour à l'entrainement…

Je pense que j’ai énormément appris. On a beaucoup de joueuses expérimentées dans l’équipe. Je pourrais en citer plein : évidemment Wendie, Ada, Lindsey qui était encore là la saison dernière… Il y en a tellement ! C’est vraiment une chance d’avoir des joueuses comme elles dans le vestiaire, de voir comment elles travaillent au quotidien, de pouvoir leur poser des questions et d’apprendre à leurs côtés tous les jours. Elles ont énormément d’expérience et elles essaient aussi de la partager pour nous aider à progresser. C’est vraiment précieux.

Vous êtes encore sous contrat jusqu'en 2028 avec OL Lyonnes, quelles sont vos ambitions avec l'équipe ? Remporter la Ligue des Champions ?

C’est l’objectif de tout le monde dans l’équipe et de tout le club. À Lyon, on veut tout gagner. C’est la même chose chaque année : notre objectif, c’est de remporter tous les trophées.

Et à titre personnel, vous pensez au Ballon d'Or ?

Pour l’instant, je suis déjà très reconnaissante d’être nommée pour le Trophée Kopa. Peut-être qu’un jour, je le serai pour le Ballon d’Or. Ce serait vraiment génial. Je suis déjà très heureuse et ravie de voir mes coéquipières dans la liste des nommées cette année.

Il y a aussi une grosse échéance l'été prochain : la Coupe du monde, que vous devriez disputer avec les USA. La date est cochée depuis longtemps dans votre agenda ?

Evidemment ! C’est très excitant. Représenter mon pays au Mondial serait un immense honneur. Ça approche et je vais tout faire pour y aller, pour aider mon équipe et essayer d’aller le plus loin possible.

Justement, aux Etats-Unis, le football féminin est très développé. Quel regard portez-vous sur son essor France ?

Il suffit de regarder ce qui se passe au club, les investissements qui sont réalisés et la manière dont on continue de grandir dans le football féminin. Je pense qu’on est en train de faire évoluer les standards, et c’est vraiment incroyable à voir et d’en faire partie. J’espère que ça va continuer à se développer.

Et la vie en France, à Lyon, est-ce que vous l'appréciez ?

J’aime vraiment beaucoup Lyon. C’est une ville incroyable. J’ai pu découvrir la ville, surtout l’année dernière, pour ma première saison ici. Maintenant que j’y vis depuis quelque temps, je m’y sens vraiment bien.

De quoi vous projeter pour encore plusieurs années à OL Lyonnes ?

Oui, pour l’instant, je suis vraiment très heureuse ici. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, je me sens très bien à Lyon. Je m'y sens chez moi.