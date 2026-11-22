Une semaine parfaitement négociée pour l'OL Lyonnes. Après avoir décroché sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions sur la pelouse d'Arsenal, le club lyonnais a confirmé sa bonne dynamique en championnat.

Face à Strasbourg, les Fenottes n'ont pas tardé à prendre les commandes de la rencontre.

Dès la 5e minute, Tarciane ouvrait le score, avant que Joseph (30e) et Ada Hegerberg (33e) ne permettent aux Lyonnaises de rejoindre les vestiaires avec une confortable avance de trois buts.

Strasbourg résiste, mais Lyon garde le contrôle

Au retour des vestiaires, les joueuses de Jonatan Giraldez poursuivaient sur leur lancée. Swierot inscrivait le quatrième but lyonnais à la 60e minute.

Mais les Strasbourgeoises n'avaient pas dit leur dernier mot. Entrée en jeu à l'heure de jeu, Pinther réduisait l'écart deux minutes plus tard, avant de signer un doublé dans le temps additionnel (90e+2).

Une réaction insuffisante pour inquiéter véritablement les Lyonnaises, qui avaient le dernier mot grâce à Marie-Antoinette Katoto (90e+5).

Avec ce succès 5-2, l'OL Lyonnes enchaîne une dixième victoire en autant de rencontres de championnat et conserve son fauteuil de leader, avec cinq longueurs d'avance sur le Paris Saint-Germain.

Les Fenottes abordent désormais la trêve internationale dans des conditions idéales, avant une pause d'environ un mois dans les compétitions de clubs.