Après avoir passé six buts à la Juventus, OL Lyonnes avait l’occasion de s’assurer une place dans le top 4 dès la cinquième journée de Ligue des champions. Il fallait pour cela s’imposer à Meadow Park, face à une équipe d’Arsenal qui n’avait encore perdu aucun match dans cette phase de ligue. Les joueuses de Jonatan Giráldez ont pris les devants dès le premier quart d’heure.

Vicki Becho insiste à droite, Jule Brand ouvre le score

Lily Yohannes a tenté sa chance dès la 3e minute, sans trouver le cadre. Six minutes plus tard, Vicki Becho a combiné avec Melchie Dumornay avant de voir sa frappe repoussée par la gardienne d’Arsenal.

Lyon a trouvé la faille à la 24e minute. Au bout d’un mouvement collectif, Vicki Becho a centré depuis la droite pour Jule Brand, qui a ouvert le score (0-1). Les Fenottes ont eu l’occasion de creuser l’écart avant la pause, mais Marie-Antoinette Katoto a tiré au-dessus à bout portant.

Melchie Dumornay fait le break au retour des vestiaires

À la 57e minute, Melchie Dumornay a doublé la mise d’une frappe du gauche en pleine lucarne (0-2). Désignée joueuse du match par l’UEFA, l’internationale haïtienne a inscrit son cinquième but en cinq confrontations avec Arsenal dans la compétition. Les Lyonnaises ont ensuite préservé leur avance et signé un cinquième match de suite sans encaisser en Ligue des champions.

Avec 13 points sur 15, OL Lyonnes est assuré de disputer les quarts de finale. Le FC Barcelone a repris la tête après sa victoire contre le Servette (6-0). Les Fenottes pourront encore jouer la première place lors de la réception du BK Häcken, le 16 décembre à Décines.

Après leur victoire, les Fenottes ont prolongé la fête dans le vestiaire. Les Lyonnaises ont célébré leur succès ensemble, dans une ambiance qui témoigne de la bonne humeur au sein du groupe.