OL : "Je veux être numéro 1", Rémy Descamps prévient la concurrence

Rémy Descamps veut davantage que des apparitions ponctuelles. Dans un entretien accordé au Progrès, publié dimanche 4 octobre, le gardien de l’OL affirme son envie de devenir titulaire, alors que Dominik Greif occupe actuellement cette place. Il explique avoir appris à patienter, sans abandonner son objectif : "je veux être numéro 1".

L’entraînement ne suffit pas à combler son besoin de compétition. Rémy Descamps souhaite pouvoir démontrer son niveau en match et reconnaît la difficulté de composer avec des rencontres espacées. "Je ne m’épanouis que sur le terrain", confie-t-il.

Un match sur deux sans encaisser avec l’OL

Depuis son arrivée à Lyon en 2024, Rémy Descamps a disputé 18 rencontres toutes compétitions confondues, pour neuf clean sheets. Il a ainsi gardé sa cage inviolée dans 50 % de ses matchs sous le maillot lyonnais, avec 15 buts encaissés au total. Ce bilan comprend ses apparitions en Ligue 1, en Coupe de France et en Ligue Europa.

Un accueil positif malgré la concurrence

Dans le même entretien, Rémy Descamps évoque son arrivée dans un contexte délicat entre Anthony Lopes et Lucas Perri. Il assure toutefois que sa relation avec le Portugais n’en a pas souffert : "Je n’ai eu aucun problème avec Antho, qui a toujours été tranquille avec moi."

Rémy Descamps précise que l’éventuelle rancœur d’Anthony Lopes envers certaines personnes ne le visait pas. Il décrit également de bonnes relations avec Lucas Perri, dont il appréciait la proximité et l’esprit de famille.

Parmi ses prestations lyonnaises, Rémy Descamps distingue son match à Lens en ouverture de la saison précédente, où il souhaitait confirmer sa bonne préparation estivale. L’OL retrouvera justement Bollaert vendredi 9 octobre à 20h45, pour la sixième journée de Ligue 1.