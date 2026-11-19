Des annonces, des explications et plusieurs engagements. La présidente et le directeur général ont détaillé leur projet la veille pour l'OL, tout en reconnaissant que le redressement demanderait encore du temps.

Des pertes à 87 millions d’euros et un objectif d’équilibre

"Nous avons réduit nos pertes de plus de moitié", a annoncé Michele Kang. La présidente souhaite atteindre l’équilibre budgétaire sous deux à trois ans, tout en maintenant les ambitions sportives.

Michael Gerlinger a précisé que les pertes avaient été ramenées à 87 millions d’euros. Il a rappelé les garanties apportées par Michele Kang à la DNCG, qui encadre la masse salariale. Le prochain rendez-vous devant l’instance aura lieu avant Noël.

Aucun montant de ventes imposé pour le mercato

Michael Gerlinger a contesté l’existence d’un objectif chiffré de cessions à atteindre actuellement. La direction examinera les possibilités de renforcer l’effectif, notamment par des prêts.

"Nous ne serons pas sous pression pour vendre des joueurs si nous ne pouvons pas les remplacer."

Il a également expliqué que, pour la licence européenne 2027-2028, l’évaluation reposait sur l’exercice 2025-2026. Les opérations de l’été 2026 et de janvier 2027 n’auront donc pas d’effet sur cette licence, selon ses précisions.

Une déception pour Paulo Fonseca, une transition anticipée

"Nous avons été très déçus, moi y compris, d’apprendre que Paulo souhaitait quitter le club", a reconnu Michele Kang. La direction étudiait déjà des successeurs potentiels à Paulo Fonseca, dont le contrat arrivait à expiration.

Elle a recherché des profils similaires pour limiter les changements en cours de saison. Michael Gerlinger s’est félicité de l’arrivée de Carlos Vicens, en assurant que les ambitions européennes restaient intactes.

La régularité avant les promesses de trophées

Michele Kang vise une présence durable dans le top 3. "Il vaut mieux terminer troisième chaque année que premier une saison et neuvième la suivante."

Michael Gerlinger a également défendu la continuité, sans renoncer aux titres. Il a confié partager un rêve avec Corentin Tolisso. "Remporter à nouveau un titre ensemble, mais cette fois avec l’Olympique Lyonnais."

Des pratiques tarifaires réexaminées et des accès à améliorer

La fréquentation préoccupe Michele Kang, qui demande néanmoins de tenir compte du calendrier et des adversaires dans les comparaisons. Elle annonce aussi un réexamen de certaines pratiques tarifaires, sans préciser lesquelles.

Sur les embouteillages et le stationnement, elle réclame une clarification des responsabilités entre les acteurs du site. Michael Gerlinger a indiqué travailler à la création d’un comité de pilotage pour rechercher des solutions durables.

Plus de 100 interdictions civiles de stade

Michele Kang a affirmé que le club avait déjà mis en œuvre plus de 100 interdictions civiles de stade. Elle dénonce les comportements d’une minorité et rapporte que certaines familles renoncent aux rencontres masculines par crainte des violences.

"Nous devons restaurer cette joie et cette fierté de venir au stade."

Des investisseurs possibles, un ancrage lyonnais à reconstruire

Michele Kang affirme être engagée sur le long terme, tout en restant disposée à examiner l’arrivée éventuelle d’investisseurs. Sa priorité demeure de remettre le club en bonne santé économique.

Elle espère également présenter des projets avec le monde économique lyonnais d’ici janvier. Sur la formation, les dirigeants souhaitent rapprocher les jeunes des professionnels, mais certaines opérations restent dépendantes de procédures administratives et de discussions foncières.