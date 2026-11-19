Lors de la conférence de presse du 18 novembre, Michael Gerlinger est parti de ce qu’il observe en tribunes. Pour le directeur général, les incidents sont le fait d’une minorité. "99,9 % viennent pour célébrer le football et ne pensent pas à la personne pour qui vote leur voisin. Il y a une centaine de personnes du groupe adversaire qui a utilisé notre stade pour provoquer des conflits et de la violence."

Michael Gerlinger évoque des violences hors du stade

Le dirigeant a ensuite élargi son propos à ce qu’il dit constater en ville. "On a vu qu’ils ont aussi commencé à faire ça en dehors du stade. Malheureusement, c’est ce qu’on voit aussi dans la ville. En tant qu’étrangers, nous sommes surpris du niveau de violence. On espère que ça va s’améliorer."

Pour les incidents liés aux rencontres de l’OL, Michael Gerlinger a rappelé la réponse envisagée par le club. "On va chercher les personnes qui commettent ces problèmes et mettre en place des interdictions de stade pour ces personnes-là."

Michele Kang défend la place du football

Michele Kang a insisté sur ce que les supporters doivent pouvoir trouver au stade. "Je veux être claire, dans ce monde divisé à l’heure actuelle, le football est peut-être la dernière chose qui peut unir les gens. Ça doit être un lieu sûr pour chacun, quelles que soient sa culture et sa religion. Les supporters doivent pouvoir bénéficier du droit de s’amuser et de profiter."

La présidente a aussi rappelé ce que ces incidents représentent pour les joueurs. "Les joueurs font des sacrifices pour être les meilleurs joueurs que ce soit. Ils ne le font pas pour qu’une minorité de supporters vienne nuire. Des petits groupes ne peuvent pas utiliser nos matchs comme une plateforme. Il ne s’agit pas d’un conflit organisationnel, mais de certains individus. Ce sont des cas isolés pour moi. C’est avant tout un manque de respect pour les joueurs."