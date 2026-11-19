Lors de la conférence de presse du 18 novembre, Michael Gerlinger est parti de ce qu’il observe en tribunes. Pour le directeur général, les incidents sont le fait d’une minorité. "99,9 % viennent pour célébrer le football et ne pensent pas à la personne pour qui vote leur voisin. Il y a une centaine de personnes du groupe adversaire qui a utilisé notre stade pour provoquer des conflits et de la violence."
Michael Gerlinger évoque des violences hors du stade
Le dirigeant a ensuite élargi son propos à ce qu’il dit constater en ville. "On a vu qu’ils ont aussi commencé à faire ça en dehors du stade. Malheureusement, c’est ce qu’on voit aussi dans la ville. En tant qu’étrangers, nous sommes surpris du niveau de violence. On espère que ça va s’améliorer."
Pour les incidents liés aux rencontres de l’OL, Michael Gerlinger a rappelé la réponse envisagée par le club. "On va chercher les personnes qui commettent ces problèmes et mettre en place des interdictions de stade pour ces personnes-là."
Michele Kang défend la place du football
Michele Kang a insisté sur ce que les supporters doivent pouvoir trouver au stade. "Je veux être claire, dans ce monde divisé à l’heure actuelle, le football est peut-être la dernière chose qui peut unir les gens. Ça doit être un lieu sûr pour chacun, quelles que soient sa culture et sa religion. Les supporters doivent pouvoir bénéficier du droit de s’amuser et de profiter."
La présidente a aussi rappelé ce que ces incidents représentent pour les joueurs. "Les joueurs font des sacrifices pour être les meilleurs joueurs que ce soit. Ils ne le font pas pour qu’une minorité de supporters vienne nuire. Des petits groupes ne peuvent pas utiliser nos matchs comme une plateforme. Il ne s’agit pas d’un conflit organisationnel, mais de certains individus. Ce sont des cas isolés pour moi. C’est avant tout un manque de respect pour les joueurs."
A souhaiter faire parvenir à Mme Kang les commentaires de lyon foot,la même Mme Kang présidente de l'institution dit ce matin dans l'équipe,maintenant il faut nettoyer la maison,,,,A vous de nettoyer.Signaler Répondre
J’ai honte de dire que je suis lyonnais quand je suis en vacances. On nous ramène toujours à cette image qui est malheureusement vrai d’être un club de raciste. Ceux qui le nient n’ont jamais mis les pieds dans un des viragesSignaler Répondre
Moi je préfère le rugby même gratuit j'y vais pas au stadeSignaler Répondre
Personnellement je n’emmène plus mes enfants au stade pour les grosses affiches. Je préfère les matchs où le stade n’affiche pas complet et je vais en latéral. Fini les virages avec les enfants. C’est devenu n’importe quoi et la direction à laisser faire trop longtemps. Il faut un plan leproux comme à Paris quitte à ce qu’il y est moins d’ambiance pendant un moment. Les virages sont malheureusement gangrenés…Signaler Répondre
Evolution de la stée qu'ils disaient,gerland bon enfant c'est du passé,loin trés loin du foot d'aujourd'hui.....Signaler Répondre