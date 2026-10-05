Il tague le mur d'un cimetière près de Lyon : un supporter de l'OL interpellé en flagrant délit

L'individu a été repéré par un riverain alors qu'il était en train de taguer le mur d'enceinte d'un cimetière de Décines, à quelques kilomètres du Groupama Stadium.
La police municipale a été prévenue et le supporter, qui venait d'inscrire à la peinture noire le nom du groupe Atypik lyonnais, a été arrêté.
Une plainte a été déposée. "Cette bêtise risque désormais de lui coûter cher, notamment au regard des frais liés aux dégradations commises", a souligné Jean-Emmanuel Alloin, l'adjoint à la ville de Décines-Charpieu, en charge de la tranquillité et de l'aménagement public.
Et personne ne voit jamais quand ça tague bad gones ou virage nazi Lyon?Signaler Répondre
Des crétins, ils m'ont déglingué ma voiture d'occasion achetée depuis une semaine.Signaler Répondre
Je l'ai achetée en Savoie mais était passée par la Loire où elle avait été immatriculée avec les nouveaux numéros et le 42 sur le côté.
Malade, je vais me reposer au Grand Large à Meyzieu. De retour à ma voiture, une seule avait été endommagée, la mienne, la seule immatriculée en 42.
Ils ont choppé le seul qui savait écrireSignaler Répondre
C'est plus possible ,ces bétisesSignaler Répondre
Commencer par lui faire nettoyerSignaler Répondre