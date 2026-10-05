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Il tague le mur d'un cimetière près de Lyon : un supporter de l'OL interpellé en flagrant délit

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Il tague le mur d'un cimetière près de Lyon : un supporter de l'OL interpellé en flagrant délit
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Un supporter de l'OL a été interpellé en fragrant délit, alors qu'il réalisait un tag.

L'individu a été repéré par un riverain alors qu'il était en train de taguer le mur d'enceinte d'un cimetière de Décines, à quelques kilomètres du Groupama Stadium. 

La police municipale a été prévenue et le supporter, qui venait d'inscrire à la peinture noire le nom du groupe Atypik lyonnais, a été arrêté. 

Une plainte a été déposée. "Cette bêtise risque désormais de lui coûter cher, notamment au regard des frais liés aux dégradations commises", a souligné Jean-Emmanuel Alloin, l'adjoint à la ville de Décines-Charpieu, en charge de la tranquillité et de l'aménagement public.

Tags :

Atypik Lyonnais

OL

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3 commentaires
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Question le 05/10/2026 à 18:36

Et personne ne voit jamais quand ça tague bad gones ou virage nazi Lyon?

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Jacques20 le 05/10/2026 à 18:34

Des crétins, ils m'ont déglingué ma voiture d'occasion achetée depuis une semaine.
Je l'ai achetée en Savoie mais était passée par la Loire où elle avait été immatriculée avec les nouveaux numéros et le 42 sur le côté.
Malade, je vais me reposer au Grand Large à Meyzieu. De retour à ma voiture, une seule avait été endommagée, la mienne, la seule immatriculée en 42.

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Dommage le 05/10/2026 à 17:36

Ils ont choppé le seul qui savait écrire

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lES IDIOTS DOIVENT PAYER le 05/10/2026 à 15:44

C'est plus possible ,ces bétises

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Fafa le 05/10/2026 à 15:24

Commencer par lui faire nettoyer

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