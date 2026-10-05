Il tague le mur d'un cimetière près de Lyon : un supporter de l'OL interpellé en flagrant délit

L'individu a été repéré par un riverain alors qu'il était en train de taguer le mur d'enceinte d'un cimetière de Décines, à quelques kilomètres du Groupama Stadium.

La police municipale a été prévenue et le supporter, qui venait d'inscrire à la peinture noire le nom du groupe Atypik lyonnais, a été arrêté.

Une plainte a été déposée. "Cette bêtise risque désormais de lui coûter cher, notamment au regard des frais liés aux dégradations commises", a souligné Jean-Emmanuel Alloin, l'adjoint à la ville de Décines-Charpieu, en charge de la tranquillité et de l'aménagement public.