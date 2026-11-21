Ce samedi soir, la reprise de la Ligue 1 offrait un choc à l'OL, qui se rendait au stade Pierre-Mauroy pour affronter Lille. Un sacré adversaire puisque les Dogues avaient perdu seulement à deux reprises sur leurs 24 derniers matchs de Ligue 1.

Pour sa première sur le banc de l'OL, Carlos Vicens ne surprenait pas avec sa composition d'équipe : les titulaires habituels étaient alignés, tandis que Khalis Merah devait animer le front de l'attaque, en l'absence de Loïs Openda. Ernest Nuamah retrouvait son côté droit et Keito Nakamura, l'homme en forme côté lyonnais, complétait le trio offensif.

Bidstrup débloque son compteur avec l'OL

Il fallait attendre 30 minutes de jeu pour que l'OL se sorte du pressing nordiste et se procure ses premières bonnes occasions. Corentin Tolisso notamment était dans tous les bons coups, y compris dans l'ouverture du score à la 40e minute. En pivot dos au but, le capitaine parvenait à remettre le ballon sur Mads Bidstrup. Le Danois ne se privait pas pour catapulter le ballon dans la cage lilloise avec l'aide du poteau (0-1). Sa première réalisation avec le maillot lyonnais !

Mads Bidstrup passait de héros à fautif en l'espace d'une minute. Alors qu'Ernest Nuamah pensait avoir fait le break dès la 42e minute à l'issue d'une splendide action, le milieu était sanctionné pour avoir tamponné le gardien adverse.

En seconde période, l'OL se faisait quelques frayeurs sur des incursions d'Ethan Mbappé et Ayase Ueda, mais Dominik Greif se montrait très solide pour conserver sa cage inviolée.

Avec cette courte victoire, les Rhodaniens recollent au podium, à égalité de points avec le Paris FC qui jouera dimanche et à une longueur de son adversaire du soir.

La suite du programme s'annonce difficile pour Lyon. Il faudra d'abord recevoir Lillestrøm jeudi en Ligue Europa, puis Monaco dimanche prochain, toujours au Groupama Stadium.

LOSC-Olympique Lyonnais 0-1 (0-1)

Avertissements : Corentin Tolisso (90+4') pour Lyon

Buts : Mads Bidstrup (40') pour Lyon