Trois jours après leur victoire sur la pelouse d’Arsenal (2-0), les Fenottes retrouvent le championnat. Jeudi soir en Angleterre, Jule Brand et Melchie Dumornay ont marqué les deux buts de la qualification lyonnaise pour les quarts de finale de la Ligue des champions. La réception de Strasbourg sera le dernier rendez-vous des joueuses de Jonatan Giráldez avant la trêve internationale.

Du Training Center au Groupama Stadium

Pour leur dernier match à domicile, les Lyonnaises avaient reçu Saint-Malo au stade Gérard-Houllier, au Groupama OL Training Center. Réduites à dix dès la 24e minute, elles avaient attendu l’heure de jeu pour s’imposer grâce à Ada Hegerberg (1-0). Elles retrouvent cet après-midi le Groupama Stadium pour tenter de décrocher une dixième victoire en dix journées.

En tête de l’Arkema Première Ligue avec 27 points sur 27, Lyon a inscrit 49 buts et n’en a concédé que six. Strasbourg a pris 11 points lors de ses neuf premiers matchs. La saison dernière, les Alsaciennes s’étaient inclinées à Décines (5-0) avant d’accrocher les Fenottes au retour (2-2), en mars.

Une mobilisation contre les violences faites aux femmes

À trois jours de la journée internationale du 25 novembre, les joueuses effectueront le ‘Signal for Help’ à leur entrée sur la pelouse pour faire connaître ce geste de demande d’aide. Avant le match, une minute d’applaudissements est prévue. Les deux équipes poseront avec des fanions de soutien et les capitaines porteront des brassards violets.

Deux représentantes de la Maison des Femmes, qui accompagne les victimes sur les plans médical, psychologique, social et juridique, donneront le coup d’envoi symbolique.

La rencontre sera diffusée en direct à 15h sur la chaîne YouTube de la Ligue féminine de football professionnel.