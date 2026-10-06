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OL : Moussa Niakhaté manquera Lens et reste incertain pour Crystal Palace

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OL : Moussa Niakhaté manquera Lens et reste incertain pour Crystal Palace
OL : Moussa Niakhaté manquera Lens et reste incertain pour Crystal Palace - Lyon Foot

Blessé avec le Sénégal, Moussa Niakhaté sera forfait vendredi à Lens. Sa présence contre Crystal Palace est aussi incertaine, tandis que l'état physique de Nicolas Tagliafico reste aussi à surveiller.

Moussa Niakhaté ne sera pas du déplacement à Lens vendredi à 20h45. Selon les informations publiées ce lundi soir par L’Équipe, le défenseur central souffre d’une blessure à un ischio-jambier contractée pendant son rassemblement avec le Sénégal.

Son absence pourrait se prolonger. Le quotidien sportif le donne également incertain pour la réception de Crystal Palace, jeudi 15 octobre en Ligue Europa. À ce jour, aucun forfait n’est toutefois annoncé pour cette rencontre européenne.

Paulo Fonseca doit revoir ses plans

Libéré par le Sénégal jeudi après une IRM à Marseille, Moussa Niakhaté avait rejoint Lyon pour poursuivre ses soins. Paulo Fonseca devra donc modifier sa défense centrale à Bollaert. Ruben Kluivert et Clinton Mata constituent notamment des alternatives pour accompagner Felix Bacher.

La situation de Nicolas Tagliafico reste également à éclaircir. Déjà absent contre Rennes après un léger problème musculaire, le latéral n’a participé ni à la rencontre de l’Argentine contre la Bolivie ni à celle face au Burkina Faso.

Le latéral gauche se serait principalement entraîné individuellement pendant le rassemblement. Sa disponibilité pour Lens reste à préciser, sans forfait confirmé à ce stade.

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