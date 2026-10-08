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OL : Mohamed Ouédraogo gravement blessé, plusieurs mois d’absence

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OL : Mohamed Ouédraogo gravement blessé, plusieurs mois d’absence
OL : Mohamed Ouédraogo gravement blessé, plusieurs mois d’absence - Lyon Foot

Mohamed Ouédraogo a subi une rupture d’un ligament croisé à l’entraînement. Une longue absence pour le joueur, jusque-là, peu utilisé par l'OL.

Mohamed Ouédraogo ne pourra pas saisir sa chance dans les prochaines semaines. Le joueur de 23 ans s’est rompu un ligament croisé du genou droit, cette semaine à l’entraînement. Cette blessure doit l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois.

Arrivé du SCR Altach cet été, le piston gauche n’avait jusqu’ici occupé qu’une place fantôme dans les plans de Paulo Fonseca. Avec quatre apparitions, dont deux titularisations, il ne s’était pas installé dans la rotation lyonnaise. Son absence prive donc le staff d’une solution supplémentaire, sans bouleverser la hiérarchie actuelle à son poste.

Un retour dans la concurrence repoussé

L’OL dispose toujours d’Abner Vinicius et de Nicolás Tagliafico sur le côté gauche. Pour Mohamed Ouédraogo, cette blessure interrompt surtout une première saison durant laquelle il devait encore convaincre et prendre sa chance pour obtenir davantage de temps de jeu.

Le Burkinabé revenait également d’un rassemblement international sans avoir disputé la moindre minute avec sa sélection. Il devra désormais passer par une longue convalescence avant de pouvoir retrouver les terrains.

Dans un communiqué, l'OL dit apporter "tout son soutien" au joueur : "L'ensemble du club restera pleinement mobilisé à ses côtés pour l'accompagner tout au long de sa convalescence".

La date de son opération n'a pas été précisée. Mohamed Ouédraogo doit prochainement rencontrer un chirurgien.

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