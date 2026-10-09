L'OL décroche à nouveau le label Or de la LFP pour son offre de restauration

L'OL a de nouveau été distingué lors de cette cérémonie. Le club a reçu le label Or de la restauration pour l'offre proposée les jours de match au Groupama Stadium, tout comme le PSG, Lille et Strasbourg.

"Depuis quatre saisons, les clubs professionnels se mobilisent dans le cadre du Label Restauration pour faire progresser la qualité de leurs services et enrichir l'expérience proposée aux spectateurs. Le dispositif valorise les investissements réalisés, l'innovation déployée dans les stades et les bonnes pratiques développées par les clubs en matière d'accueil, de restauration, d'écoresponsabilité et de satisfaction client", indique la LFP.

Ce sont en tout 23 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui ont été récompensés. Seuls l'OL, le PSG et Lille ont reçu le label Or. L'OM, Saint-Étienne ou encore Annecy et Toulouse ont reçu le label Argent, tandis que Grenoble, Nice ou Nantes ont obtenu le label Bronze.

"Cette quatrième édition illustre la formidable dynamique engagée par les clubs professionnels. De plus en plus nombreux à participer au dispositif, ils démontrent leur volonté de faire de la restauration un élément clé de l'expérience spectateur et un véritable levier de développement. Le Label Restauration récompense cette démarche exigeante et collective, fondée sur l'innovation, le partage des bonnes pratiques et la recherche permanente de qualité", a réagi Olivier Bramly, le Directeur Général de LFP MEDIA