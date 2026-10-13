Après le fiasco face à Rennes, l'OL annonce des corrections sur sa billetterie pour la réception de Crystal Palace

Près d'un mois après les dysfonctionnements rencontrés aux entrées du Groupama Stadium lors d'OL-Rennes, l'Olympique Lyonnais annonce avoir mis en place plusieurs mesures correctives.

Le club précise ce mardi que les billets pour les deux prochaines rencontres à domicile, face à Crystal Palace ce jeudi octobre en Ligue Europa, puis contre Nice dimanche octobre en Ligue 1, sont désormais disponibles dans l'application Groupama Stadium. Surtout, et afin d'éviter un nouveau couac, les supporters pourront également continuer à télécharger leurs billets au format PDF depuis leur espace personnel de billetterie.

La réception de Crystal Palace constituera donc un premier test grandeur nature pour les corrections apportées au dispositif. L'OL espère cette fois permettre à ses supporters d'accéder aux tribunes sans rencontrer les difficultés du mois dernier. Ce soir-là, plusieurs centaines de supporters s'étaient retrouvés bloqués aux portes du stade, dans l'impossibilité d'accéder normalement à leur billet dématérialisé. Le dysfonctionnement avait également touché l'environnement web de la billetterie, compliquant l'utilisation des solutions alternatives. Face aux longues files d'attente et au mécontentement des spectateurs, les accès au Groupama Stadium avaient finalement été ouverts peu après 20h30. Certains supporters n'avaient toujours pas rejoint leur place au coup d'envoi de la rencontre, fixé à 20h45.

Un incident d'autant plus embarrassant que l'OL venait de déployer, deux jours auparavant, son nouveau système de billetterie numérique, reposant notamment sur des QR codes dynamiques. Le club avait rapidement présenté ses excuses et annoncé le maintien temporaire des billets imprimés.