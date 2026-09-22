Le passage au tout-numérique connaît déjà quelques ajustements. Après la pagaille survenue samedi aux entrées du Groupama Stadium avant OL-Rennes, l’Olympique Lyonnais a présenté "ses plus sincères excuses" aux supporters concernés et travaille avec son prestataire pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise.

La réaction intervient alors que l’OL venait précisément de faire évoluer son système de billetterie. Depuis le 17 septembre, l’application mobile devait devenir le moyen privilégié pour présenter son abonnement ou son billet, avec un QR code dynamique destiné notamment à renforcer la sécurité et à lutter contre les faux billets.

Mais après les difficultés rencontrées dès OL-Rennes, le club accompagne finalement cette transition en maintenant temporairement d’autres possibilités d’accès. Le QR code ou le billet imprimé pourront notamment encore être utilisés dans les prochaines semaines.

Il ne s’agit donc pas, à ce stade, d’un abandon du nouveau dispositif numérique, mais d’un ajustement destiné à sécuriser sa mise en place.

Un problème plus large que la seule application

Les éléments communiqués depuis samedi permettent également de préciser l’origine de la pagaille. Le dysfonctionnement ne se serait pas limité à l’application : l’environnement web lié à la billetterie aurait également été touché, compliquant l’utilisation des solutions prévues pour accéder au stade.

Samedi, plusieurs centaines de supporters étaient restés bloqués devant les entrées à l’approche du coup d’envoi. Face à l’accumulation des files d’attente et à la colère de certains spectateurs, les accès avaient finalement été ouverts peu après 20h30. Une partie du public n’avait pas encore rejoint les tribunes au moment du coup d’envoi, fixé à 20h45.

L’incident intervenait seulement deux jours après la date annoncée pour l’entrée en vigueur du nouveau fonctionnement numérique.

Crystal Palace comme prochain test

L’OL travaille désormais avec ses équipes et son prestataire afin de corriger les problèmes rencontrés. La prochaine réception européenne constituera un nouveau test important pour le dispositif : Crystal Palace doit se déplacer au Groupama Stadium le 15 octobre en Ligue Europa.

D’ici là, le club dispose de plusieurs semaines pour ajuster son système. Après avoir voulu accélérer la dématérialisation de ses billets, l’OL conserve donc pour le moment plusieurs moyens d’accès au stade afin d’accompagner la transition et d’éviter une nouvelle soirée compliquée aux portes du Groupama Stadium.