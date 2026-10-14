“Rendre la Ligue Europa accessible” : le trophée fait escale à Lyon Part-Dieu, aux mains des supporters de l’OL

Présenté ce mercredi 14 et jeudi 15 octobre à la Fnac de la Part-Dieu, le trophée de la Ligue Europa se laisse approcher par les supporters. Cette pièce de 20 kilos est exposée pour la première fois en France.

Le football européen à portée de main

“Lyon est une ville de football”, souligne Sébastien Grenot, commercial de Canal+, pour expliquer le choix de cette première étape française. À la Part-Dieu, certains passants semblaient pourtant avoir du mal à y croire : était-ce bien la vraie coupe exposée devant eux ?

Cette surprise fait aussi l’intérêt de l’opération. L’idée est de “la faire dans un magasin d’un centre commercial qui draine du monde”, explique-t-il. Avec sa fréquentation, la Part-Dieu offre une belle vitrine au trophée comme à Canal+, diffuseur des coupes d’Europe jusqu’en 2031.

Le groupe peut présenter la coupe au public trois fois par an en France. L’ambition, selon Sébastien Grenot, est de “rendre la Ligue Europa accessible”, afin “que le foot européen puisse venir directement aux gens fans de foot”. Une rencontre avec les supporters qui permet aussi au diffuseur de faire sa publicité.

La prochaine étape sera Rennes en janvier prochain. D’ici là, les Lyonnais ont jusqu’à ce jeudi 15 octobre pour approcher la vraie coupe.

Pour la voir soulevée par l’OL, il faudra encore patienter… ou pas ?