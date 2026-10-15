Après son départ de l'OL, Laurent Prud'homme quitte déjà la direction du groupe JOA à Lyon

C'est ce qu'on appelle faire une Wilfried Zaha.

Son passage chez JOA aura été de courte durée. Quelques mois seulement après avoir rejoint le deuxième groupe français de casinos, Laurent Prud'homme vient de quitter l'entreprise installée à la Cité Internationale de Lyon.

Selon les informations de Lyon Décideurs, ce départ intervient alors que JOA s'apprête à passer sous le contrôle de Banijay Gaming. Une opération qui devait initialement s'accompagner d'un changement à la tête du groupe.

Recruté en mars dernier comme directeur général, Laurent Prud'homme était en effet destiné à succéder au président Laurent Lassiaz, en poste depuis 2007.

Mais les plans ont changé : ce dernier doit finalement conserver ses fonctions.

Un nouveau départ précipité après celui de l'OL

Les raisons de ce changement de gouvernance restent inconnues.

Cette décision intervient à quelques semaines de la finalisation annoncée du rachat de JOA par Banijay Gaming. Le groupe compte actuellement 33 établissements et 2 100 collaborateurs.

Pour Laurent Prud'homme, il s'agit d'un nouveau départ après une expérience déjà écourtée à l'Olympique Lyonnais. L'ancien dirigeant du club avait été évincé de ses fonctions de directeur général par John Textor.

Son arrivée chez JOA avait pourtant été présentée comme un recrutement important pour accompagner les ambitions de développement du casinotier en France et à l'international.

L'entreprise saluait alors un "dirigeant reconnu, à la croisée des univers des médias, du sport et des marques".

Laurent Prud'homme, passé par le journal L'Equipe avant d'atterrir à l'OL, quitte finalement le groupe avant d'avoir pu accéder à la présidence qui lui était promise.