OL Lyonnes : les Fenottes écrasent le PSG (4-0) et prennent seules la tête du championnat

Le choc entre les deux équipes invaincues du championnat a rapidement tourné à l'avantage des Lyonnaises. En déplacement au Campus PSG, à Poissy, l'OL Lyonnes n'a laissé aucune chance aux Parisiennes.

Il n'a fallu que trois minutes à Melchie Dumornay pour ouvrir le score. Parfaitement servie par Selma Bacha, l'internationale haïtienne a immédiatement lancé les Fenottes vers une nouvelle victoire.

Dominatrices, les Lyonnaises ont ensuite maîtrisé les débats face à des Parisiennes incapables de cadrer la moindre tentative.

À la 39e minute, Marie-Antoinette Katoto a doublé la mise, permettant à l'OL de regagner les vestiaires avec deux buts d'avance.

Quatre buts et une cinquième victoire consécutive

La seconde période n'a fait que confirmer la supériorité lyonnaise.

Dès la 48e minute, Vicki Becho a inscrit le troisième but de la rencontre sur un service de Salma Paralluelo.

L'internationale espagnole s'est ensuite chargée de conclure le festival offensif des Fenottes en marquant à son tour à la 59e minute.

Avec cette victoire 4-0, l'OL Lyonnes réalise un sans-faute après cinq journées de championnat, avec 15 points pris sur 15 possibles.

Le PSG, qui avait également remporté ses quatre premières rencontres, occupe désormais la troisième place avec 12 points.

Les joueuses de Jonatan Giraldez tenteront de poursuivre leur série samedi prochain avec la réception de Marseille à Décines.