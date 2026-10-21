OL : Santiago Cucci raconte comment une fête entre voisins l'a conduit à la tête du club

Il n'avait pas prévu de rejoindre l'Olympique Lyonnais. Invité du podcast Unifoot TV, Santiago Cucci est revenu sur son recrutement par l'entourage de John Textor en 2023. Une histoire qui débute loin du Groupama Stadium, à l'occasion d'une fête entre voisins aux États-Unis.

À l'époque, le Français s'apprête à quitter la Californie pour rentrer en France. Lors d'une soirée organisée avant son départ, il fait la connaissance d'un associé de John Textor. Ce dernier s'intéresse rapidement à son parcours et notamment à sa double culture française et américaine.

Le profil de Santiago Cucci semble correspondre aux besoins d'une entreprise confrontée à des difficultés dans ses relations avec un actionnaire français. Mais son interlocuteur ne lui révèle pas immédiatement de quelle société il s'agit. L'ancien dirigeant de Levi's découvre finalement que l'entreprise en question n'est autre que l'Olympique Lyonnais, alors en pleine transition après le départ de Jean-Michel Aulas.

Cette rencontre débouche sur une proposition de John Textor, qui lui suggère d'abord d'intervenir comme consultant. Santiago Cucci accepte et finit par prendre les fonctions de président exécutif de l'OL à l'été 2023. Dans cet entretien, il revient également sur sa relation professionnelle avec l'homme d'affaires américain. Malgré son titre de président exécutif, Santiago Cucci rappelle qu'il demeurait salarié et placé sous l'autorité de John Textor.

Les deux hommes avaient d'ailleurs convenu dès le départ du caractère temporaire de cette collaboration. Une expérience de quelques mois à la tête du club lyonnais, née d'une rencontre totalement fortuite de l'autre côté de l'Atlantique.