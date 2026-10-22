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L’UEFA sanctionne l’OL après des "chants discriminatoires" face à Crystal Palace

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L’UEFA sanctionne l’OL après des "chants discriminatoires" face à Crystal Palace
L’UEFA sanctionne l’OL après des "chants discriminatoires" face à Crystal Palace - Lyon Foot

Le club lyonnais écope de 20 000 euros d’amende après la réception de Crystal Palace. Une fermeture partielle du Virage Nord est assortie d’un sursis de deux ans.

Les chants homophobes entendus lors de la rencontre contre Crystal Palace (3-2), le 15 octobre, valent une sanction à l’Olympique lyonnais. L’instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA a retenu le comportement discriminatoire de ses supporters, en application de l’article 14(2) de son règlement disciplinaire.

Le club devra régler une amende de 20 000 euros. La décision prévoit également la fermeture des secteurs 002, 003 et 004 du Virage Nord pour une rencontre européenne à domicile.

Deux ans de sursis pour le Virage Nord

Cette fermeture partielle est toutefois suspendue pendant une période probatoire de deux ans, à compter de la décision. Elle ne sera donc pas appliquée immédiatement lors de la prochaine réception européenne.

La mesure concerne un match de compétition de clubs de l’UEFA dans lequel l’OL évoluera à domicile. Son périmètre ne se limite ainsi pas à la Ligue Europa, même si les faits sanctionnés se sont produits dans cette compétition.

Le communiqué précise la nature homophobe des chants, sans détailler les paroles retenues ni le moment où ils ont été entonnés.

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