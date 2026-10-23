L’OL dénonce le traitement de ses supporters en Allemagne

Certains supporters de l’OL n’ont pas pu rejoindre les tribunes pour assister à la rencontre de Ligue Europa disputée jeudi soir à Hoffenheim. Dans un communiqué, le club déplore leur prise en charge par la police fédérale allemande à la frontière.

Plusieurs fans ont été retenus, les empêchant d’assister au match. L’OL indique ne disposer, à ce stade, d’aucune explication sur les raisons de cette intervention.

Une rencontre pourtant jugée à faible risque

Le club souligne avoir préparé ce déplacement de longue date avec les autorités locales allemandes, dont il salue le travail. Selon le communiqué, l’ensemble des parties prenantes avait classé cette rencontre à faible risque.

L’intervention de la police fédérale serait ainsi survenue "à la surprise de tous les acteurs impliqués". Le nombre précis de supporters concernés et la durée pendant laquelle ils ont été retenus ne sont pas précisés.

L’OL veut accompagner les supporters concernés

Le club demande désormais à l’UEFA et aux autorités fédérales allemandes de "faire toute la lumière sur ces événements".

Il annonce également vouloir accompagner ses supporters pour défendre leur droit à se déplacer afin de soutenir leur équipe. Le communiqué ne précise pas encore la forme que prendra cet accompagnement.