Bloqués à la frontière, les Bad Gones livrent leur version des faits

Les Bad Gones prennent la parole. Dans un communiqué publié ce vendredi 23 octobre, signé avec le Kop Virage Nord, le groupe raconte comment ses deux bus transportant 130 supporters n’ont jamais rejoint Hoffenheim jeudi soir.

Au cœur de leur colère, un contrôle de la police allemande à la frontière, qu’ils qualifient de "complètement disproportionné et absurde". Les supporters rappellent avoir déjà effectué deux déplacements à Hoffenheim sans avoir été confrontés à un tel dispositif.

Des contrôles individuels et des objets saisis

Selon leur récit, des policiers sont entrés de force dans les bus, avant de faire descendre les passagers un par un pour vérifier leur identité et procéder à des palpations.

Le communiqué évoque près de 80 policiers mobilisés et fait état de plusieurs objets saisis, dont trois couteaux présentés comme destinés à couper de la rosette, un décapsuleur, un fumigène et trois cache-cous.

Le groupe porte également des accusations contre les agents. Il affirme que des chargeurs et des batteries externes ont été volés et dénonce des demandes de paiement de 40 euros adressées à des supporters ayant oublié leur pièce d’identité à Lyon. Ces accusations constituent la version des Bad Gones, sans réponse des autorités allemandes dans les éléments disponibles.

Un départ à 20h40, trop tard pour rejoindre le stade

Les deux bus auraient pu quitter les lieux à 20h40, selon le communiqué. Poursuivre le trajet aurait alors conduit les supporters à arriver au milieu de la seconde période. Le groupe explique avoir choisi de faire demi-tour.

Les Bad Gones regrettent les conséquences pour les passagers, qui avaient consacré une journée de congé et dépensé 80 euros pour ce déplacement.

Ils interrogent aussi les raisons du dispositif et se demandent si les supporters français font l’objet d’un traitement particulier lorsqu’ils voyagent à l’étranger.

Les Bad Gones remercient l’OL pour son intervention

Le groupe salue la réactivité de l’Olympique Lyonnais et ses tentatives pour débloquer la situation. Plus tôt, le club avait déploré le traitement réservé à ses supporters, rappelant que la rencontre avait été jugée à faible risque par les parties prenantes.

L’OL a demandé à l’UEFA et aux autorités fédérales allemandes de faire la lumière sur les événements et annoncé vouloir accompagner les supporters dans leurs démarches.

Malgré ce déplacement avorté, les Bad Gones assurent vouloir continuer à suivre leur équipe en France et en Europe. Leur communiqué se termine par une allusion au prochain rendez-vous européen en Espagne, début novembre.