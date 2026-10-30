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OL : Paulo Fonseca dans le viseur du Sporting Portugal, une dette de 6,4 millions d'euros pourrait peser dans le dossier

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OL : Paulo Fonseca dans le viseur du Sporting Portugal, une dette de 6,4 millions d'euros pourrait peser dans le dossier

Paulo Fonseca pourrait-il quitter l'Olympique Lyonnais pour retrouver le Portugal ? Selon les informations de Flashscore, l'entraîneur lyonnais figure en tête de la liste des candidats envisagés par le Sporting CP en cas de départ de Rui Borges. Une piste qui pourrait également être liée à un différend financier entre les deux clubs concernant le transfert d'Afonso Moreira.

Alors que l'Olympique Lyonnais occupe actuellement la cinquième place de Ligue 1, l'avenir de Paulo Fonseca suscite de l'intérêt à l'étranger.

Selon Flashscore, le Sporting Portugal aurait fait de l'entraîneur lyonnais sa priorité pour remplacer Rui Borges, si ce dernier venait à quitter ses fonctions.

À 53 ans, le technicien portugais présente un profil particulièrement apprécié par les dirigeants lisboètes.

Passé notamment par le FC Porto, Braga, le Shakhtar Donetsk, l'AS Roma, Lille et l'AC Milan, Paulo Fonseca possède une solide expérience du football européen et connaît parfaitement le championnat portugais.

Une indemnité à négocier avec l'OL

Mais un éventuel départ de Paulo Fonseca ne serait pas aussi simple.

L'entraîneur est actuellement sous contrat avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en juin 2027.

Pour s'attacher ses services avant cette échéance, le Sporting devrait donc négocier une indemnité avec les dirigeants lyonnais.

Et selon Flashscore, les relations financières entre les deux clubs pourraient jouer un rôle dans les discussions.

Le média affirme en effet que l'OL doit toujours 6,4 millions d'euros au Sporting dans le cadre du transfert d'Afonso Moreira.

Une dette de 6,4 millions d'euros en toile de fond

Initialement recruté par Lyon au Sporting pour 2 millions d'euros, Afonso Moreira aurait ensuite été transféré au Bayer Leverkusen pour 33,6 millions d'euros durant l'été.

Or, le club portugais avait négocié un intéressement de 20% sur une future plus-value à la revente, auquel s'ajoutent les sommes liées au mécanisme de solidarité.

Selon Flashscore, le montant total restant à percevoir par le Sporting atteindrait ainsi 6,4 millions d'euros.

Un élément financier qui pourrait entrer en ligne de compte si des négociations venaient à s'ouvrir pour Paulo Fonseca.

À ce stade, aucun départ de Rui Borges ni aucune offre officielle pour l'entraîneur de l'OL n'ont été annoncés. Le Sporting se préparerait simplement à cette éventualité, avec Paulo Fonseca comme candidat privilégié.

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Afonso Moreira

5 commentaires
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La buse le 30/10/2026 à 19:00

Et on met qui bande de buses ? Tous les coachs sortis de l'académie ont fuit. Garde, Genesio. On avait les meilleurs

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DMPP le 30/10/2026 à 15:16

6,4 millions d'euros,une bagatelle dirait nasser de doha du parc des princes du qatar,à ce prix là,au PQSG,t'as les maillots et les godasses,mais pas le joueur de champ(élysée).....

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Qu'ils le prennent ce sanguin le 30/10/2026 à 12:51

Immature au point de ne savoir maîtriser ses nerfs qu'en surface...

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Chris25 le 30/10/2026 à 10:28

Quoi ? Il va enfin partir ?
Quelle bonne nouvelle !!!

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Free Lyon le 30/10/2026 à 07:25

Enfin vite qu'il se casse

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