Lyon a résisté, mais Paris a fini par faire la différence. Décalé à lundi soir en raison des manifestations dans la capitale, le choc entre le PSG et l'OL a finalement tourné à l'avantage des Parisiens.

Privé de Loïs Openda et de Pavel Sulc, récemment blessé au genou, Paulo Fonseca devait composer avec plusieurs absences importantes. Le PSG était également diminué, notamment sans Ousmane Dembélé, Marquinhos et Nuno Mendes.

Malgré ces absences, les deux équipes ont livré une première période animée.

Si les Parisiens ont largement dominé la possession, les Lyonnais se sont procuré les occasions les plus dangereuses en exploitant les espaces laissés en contre-attaque.

Ernest Nuamah s'est notamment montré particulièrement remuant. Mais Julien Duranville (31e) puis Zachary Athekame (33e) se sont heurtés aux interventions de Matveï Safonov.

Dans les cages lyonnaises, Dominik Greif a également répondu présent pour permettre à son équipe de rester dans le match.

Deux buts encaissés en douze minutes

Au retour des vestiaires, l'OL a poursuivi sa résistance face à la domination parisienne.

Mais les efforts défensifs des Rhodaniens n'ont pas suffi.

À la 72e minute, Senny Mayulu a débloqué la rencontre, quelques instants après son entrée en jeu. Le jeune Parisien a décoché une puissante frappe à l'entrée de la surface, laissant Dominik Greif impuissant (1-0).

Douze minutes plus tard, Mika Godts a définitivement mis fin aux espoirs lyonnais.

Après avoir pris le meilleur sur Moussa Niakhaté, le Belge a trouvé le chemin des filets d'un tir enroulé (2-0, 84e).

Lyon doit réagir contre Angers

Cette défaite coûte cher à l'Olympique Lyonnais sur le plan comptable.

Encore leader du championnat vendredi, l'OL se retrouve désormais cinquième de Ligue 1, après avoir été incapable de ramener le moindre point de son déplacement parisien.

Les joueurs de Paulo Fonseca devront rapidement se remobiliser pour éviter de décrocher davantage.

Prochain rendez-vous samedi 31 octobre, avec la réception d'Angers. Une rencontre programmée le soir d'Halloween, durant laquelle les Lyonnais tenteront de fuir leurs fantômes et retrouver le chemin de la victoire.