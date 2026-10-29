Une véritable promenade de santé pour OL Lyonnes. Après le match nul concédé face à Chelsea (0-0), les joueuses de Jonatan Giraldez ont retrouvé leur efficacité offensive ce mercredi 28 octobre, devant 8 118 spectateurs au Groupama Stadium.

Pourtant invaincu en championnat italien, l'Inter Milan n'a jamais réussi à contenir les assauts lyonnais.

Marie-Antoinette Katoto a rapidement donné le ton en ouvrant le score dès la 18e minute, parfaitement servie dans le dos de la défense par Jule Brand.

L'internationale française a ensuite doublé la mise juste avant la pause, à la conclusion d'un centre de Tabitha Chawinga (45e).

Avec ces deux nouvelles réalisations, l'attaquante affiche désormais neuf buts en neuf rencontres cette saison, toutes compétitions confondues.

Vicki Becho entre en jeu et inscrit trois buts

Au retour des vestiaires, les Lyonnaises ont continué leur démonstration.

À la 59e minute, Lily Yohannes a inscrit un superbe but sur une frappe lointaine, portant le score à 3-0.

Lily Yohannes does it again 🤯 #UWCL https://t.co/SGIzCX6ayX — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) October 28, 2026

Mais la soirée allait surtout être marquée par l'entrée en jeu de Vicki Becho.

L'ailière française n'a eu besoin que de quelques minutes pour trouver le chemin des filets. À la 69e, elle a profité d'une tentative de Jule Brand repoussée pour inscrire le quatrième but lyonnais.

Huit minutes plus tard, elle s'est de nouveau montrée opportuniste sur un ballon mal dégagé par la défense italienne (77e).

Et à la 90e minute, après une récupération haute, Vicki Becho a signé son triplé personnel, scellant définitivement le festival offensif des Fenottes (6-0).

OL Lyonnes prend provisoirement les commandes

La défense lyonnaise a également répondu présent.

Avec cette victoire, OL Lyonnes prend provisoirement la première place du classement de la Ligue des champions, avec sept points en trois rencontres.

Un résultat important dans la course aux quatre premières places, directement qualificatives pour les quarts de finale.

Les Lyonnaises retrouveront désormais le championnat dès samedi, avec un déplacement à Montpellier.