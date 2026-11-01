OL-Angers : Lyon sous pression face à un adversaire fragilisé

Deux défaites, cinq buts encaissés et aucun marqué. L'Olympique Lyonnais aborde la réception d'Angers avec une série à interrompre. Battus à Hoffenheim (3-0) en Ligue Europa, puis sur la pelouse du PSG (2-0) en Ligue 1, les Lyonnais doivent retrouver le chemin de la victoire ce dimanche, à l'occasion de la neuvième journée de championnat.

Pour autant, Paulo Fonseca refuse de céder à l'inquiétude. Malgré les difficultés de son effectif, l'entraîneur portugais a rappelé vendredi que son équipe restait à trois points de la première place avant cette journée.

"Nous sommes à trois points de première place", a-t-il souligné en conférence de presse, convaincu que les dernières défaites n'ont pas entamé la confiance de son groupe.

Mais face à Angers, Lyon devra surtout retrouver une efficacité offensive qui lui a fait défaut lors de ses deux dernières sorties.

Angers, dix buts encaissés en deux matchs avant un sursaut

Sur le papier, l'adversaire semble abordable. Quatorzième après huit journées avec huit points, Angers traverse une période délicate, particulièrement sur le plan défensif.

Le SCO a subi deux lourdes défaites en octobre : 5-1 sur la pelouse de Brest, puis 5-2 à domicile contre Marseille. Soit dix buts encaissés en seulement deux rencontres.

Les Angevins ont néanmoins montré un visage plus solide dimanche dernier en tenant Lorient en échec (0-0). Une réaction défensive qui invite à la prudence : l'OL ne retrouvera pas nécessairement l'équipe dépassée lors de ses deux précédentes défaites.

Pour Lyon, l'enjeu sera donc de prendre le contrôle de la rencontre et de trouver des solutions face à un adversaire qui cherchera à confirmer ce regain de solidité.

Fonseca doit réinventer son attaque

Le principal problème lyonnais reste l'accumulation des blessures. Loïs Openda et Pavel Šulc manqueront la réception d'Angers, tout comme Mohamed Ouédraogo.

À ces absences s'ajoute celle de Tyler Morton. Touché par une pubalgie, le milieu anglais est officiellement forfait. Son indisponibilité pourrait même se prolonger, une consultation spécialisée devant déterminer si une intervention chirurgicale est nécessaire.

Paulo Fonseca conserve toutefois plusieurs solutions. Ernest Nuamah, Khalis Merah et Corentin Tolisso ont notamment été évoqués pour occuper une position axiale en attaque.

Le technicien a assuré que les intentions de jeu de son équipe ne changeraient pas malgré ces absences. Face au SCO, il souhaite voir ses joueurs offensifs s'installer dans le camp adverse et imposer leur jeu.

Quelques bonnes nouvelles viennent également alléger les difficultés lyonnaises. Nicolás Tagliafico est de retour, Corentin Tolisso est disponible et Mads Bidstrup a repris l'entraînement collectif. Keito Nakamura, qui a purgé sa suspension face au PSG, peut également retrouver la compétition.

Anthony Lopes retrouve encore le Groupama Stadium

La rencontre aura aussi une saveur particulière pour Anthony Lopes. Désormais gardien d'Angers, l'ancien portier emblématique de l'OL revient à Décines sous les couleurs du SCO.

Il ne s'agira toutefois pas de ses premières retrouvailles avec le public lyonnais depuis son départ, puisqu'il avait déjà rejoué au Groupama Stadium avec Nantes en novembre 2025.

Initialement programmée samedi soir, la rencontre a été décalée au dimanche 1er novembre à 17h15, à la demande de la préfecture du Rhône. Elle sera diffusée sur Ligue 1+.

Un jour de récupération supplémentaire pour les Lyonnais, avant un nouveau déplacement européen sur la pelouse de la Real Sociedad, jeudi 5 novembre.