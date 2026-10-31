Première Ligue : OL Lyonnes se fait peur à Montpellier avant de dérouler (5-2)

OL Lyonnes continue de gagner, mais a cette fois connu quelques frayeurs. Après six victoires en championnat et une démonstration contre l'Inter Milan en Ligue des champions (6-0), les Fenottes ont été sérieusement bousculées à Montpellier.

Avec une équipe largement remaniée, seules deux titulaires de la rencontre européenne avaient été reconduites, les joueuses de Jonatan Giraldez ont rapidement été surprises.

Dès la 5e minute, Ella Palis ouvrait le score pour Montpellier, profitant d'une faute de mains de la gardienne lyonnaise Féerine Belhadj.

Les Héraultaises se retrouvaient pourtant en infériorité numérique dès la 32e minute, après l'expulsion de Célia Chabod pour un deuxième carton jaune.

Malgré cet avantage, Lyon ne parvenait pas à égaliser avant la pause.

Quatre changements et un réveil spectaculaire

À la mi-temps, Jonatan Giraldez décidait de réagir en lançant notamment Melchie Dumornay, Marie-Antoinette Katoto, Tabitha Chawinga et Lily Yohannes.

Un choix immédiatement payant.

Marie-Antoinette Katoto égalisait dès la 50e minute, avant que Korbin Shrader ne donne l'avantage aux Lyonnaises cinq minutes plus tard (1-2).

À la 60e minute, Katoto s'offrait un doublé et permettait à l'OL de prendre deux buts d'avance (1-3).

La rencontre semblait alors maîtrisée, mais une nouvelle erreur de Féerine Belhadj relançait brièvement le suspense. À la 75e minute, la gardienne laissait échapper un coup franc de Bouchra Kharafi derrière sa ligne (2-3).

Sept victoires en sept matchs pour l'OL

Les Lyonnaises n'ont toutefois pas laissé Montpellier croire longtemps à un retour.

À la 84e minute, un débordement de Tabitha Chawinga provoquait un but contre son camp de Molly Skurcenski (2-4).

Une minute plus tard, Melchie Dumornay scellait définitivement la victoire lyonnaise d'une frappe placée (2-5).

OL Lyonnes conserve ainsi son bilan parfait en championnat, avec sept succès en autant de rencontres.

Une nouvelle victoire qui confirme sa première place en Arkema Première Ligue, malgré une première période bien moins convaincante que ses précédentes prestations.