L'actu de l'OL

Quand l'OL perd, l’OM gagne ? La fameuse théorie derrière la rivalité

Suivez-nous sur Google
Quand l'OL perd, l’OM gagne ? La fameuse théorie derrière la rivalité
DR Lyon Foot

En 5 journées de Ligue 1, Marseille a effacé 8 points de retard sur Lyon et lui est passé devant. Depuis le début de saison, les deux Olympiques ont souvent connu des résultats opposées.

Dimanche, quelques heures ont suffi pour inverser les positions. L’OL a perdu à Brest (2-0), puis l’OM s’est imposé à Lens (2-1) en clôture de la 10e journée. À l’heure de la trêve, Marseille compte 18 points, Lyon 17. Après la 5e journée, les Gones menaient pourtant 11 à 3.

5 journées avec un vainqueur et un perdant

Sur les 10 premières journées de Ligue 1, 5 ont vu l’un des Olympiques gagner pendant que l’autre perdait. Le scénario a d’abord souri aux Gones. Ils ont battu Auxerre puis Rennes lors de journées où Marseille s’est incliné face au Paris FC puis au PSG. Depuis, la tendance s’est inversée. Les 3 défaites lyonnaises, à Lens, au Parc des Princes et à Brest, ont toutes coïncidé avec une victoire marseillaise.

Les deux clubs ont aussi gagné lors des mêmes journées à 3 reprises. Le décrochage lyonnais s’est joué sur les 5 dernières journées. L’OM a pris 15 points sur 15, l’OL 6 sur 15. Les Gones ont gagné leurs deux matchs à domicile, face à Nice et Angers, et perdu leurs 3 déplacements. Leur prochain match de Ligue 1 se jouera justement loin du Groupama Stadium, à Lille le 21 novembre.

Tags :

OM

OL

Ligue 1

Rivalité

Chiffres

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
DMPP le 09/11/2026 à 08:56

Pep Génésio,de la part d'un joueur de l'OM à son entraineur,son coach...tout est dit,attention à ne pas prendre trop de retard à l'allumage pour ne pas se brûler les ailes du désir(W.Wenders) de terminer sur le podium,qui rime tellement bien avec lugdunum.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.