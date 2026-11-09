Quand l'OL perd, l’OM gagne ? La fameuse théorie derrière la rivalité

Dimanche, quelques heures ont suffi pour inverser les positions. L’OL a perdu à Brest (2-0), puis l’OM s’est imposé à Lens (2-1) en clôture de la 10e journée. À l’heure de la trêve, Marseille compte 18 points, Lyon 17. Après la 5e journée, les Gones menaient pourtant 11 à 3.

5 journées avec un vainqueur et un perdant

Sur les 10 premières journées de Ligue 1, 5 ont vu l’un des Olympiques gagner pendant que l’autre perdait. Le scénario a d’abord souri aux Gones. Ils ont battu Auxerre puis Rennes lors de journées où Marseille s’est incliné face au Paris FC puis au PSG. Depuis, la tendance s’est inversée. Les 3 défaites lyonnaises, à Lens, au Parc des Princes et à Brest, ont toutes coïncidé avec une victoire marseillaise.

Les deux clubs ont aussi gagné lors des mêmes journées à 3 reprises. Le décrochage lyonnais s’est joué sur les 5 dernières journées. L’OM a pris 15 points sur 15, l’OL 6 sur 15. Les Gones ont gagné leurs deux matchs à domicile, face à Nice et Angers, et perdu leurs 3 déplacements. Leur prochain match de Ligue 1 se jouera justement loin du Groupama Stadium, à Lille le 21 novembre.