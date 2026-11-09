Carlos Vicens prend les commandes de l’OL, premier entraînement dès mardi

L’Olympique Lyonnais a annoncé la nomination de Carlos Vicens à la tête de son équipe première. Le club indique avoir conclu un contrat de dix-huit mois, qui court jusqu’au 30 juin 2028. La direction lyonnaise dit avoir choisi le Majorquin pour poursuivre son projet sportif, en mettant notamment en avant l’attention qu’il porte à la progression des joueurs.

De Manchester City à Braga

Carlos Vicens a rejoint Manchester City en 2017. Il y a notamment dirigé les moins de 18 ans avant d’intégrer le staff de Pep Guardiola en 2021. Il a ensuite passé quatre saisons auprès de l’équipe première.

À l’été 2025, il a pris les rênes du SC Braga pour sa première expérience comme entraîneur principal au plus haut niveau. Outre son parcours européen, Braga a terminé quatrième du championnat portugais et atteint la finale de la Coupe de la Ligue en 2026.

Jorge Maciel reste entraîneur adjoint

Carlos Vicens sera épaulé par Mario Enguidanos, son premier adjoint, tandis que Lander Iza Garcia sera chargé de la performance. Jordi Lie Fernandez et Willy Alonso rejoignent également le staff technique.

Jorge Maciel conserve ses fonctions d’entraîneur adjoint et Adrien Tarascon reste responsable du développement individuel des joueurs. Sébastien Hamel, qui encadrait les gardiens de la Pro 2 depuis janvier 2025, intègre définitivement le staff de l’équipe première.