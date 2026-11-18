La direction lyonnaise veut retrouver une place régulière parmi les meilleurs clubs français. Lors de la conférence de presse exceptionnelle organisée ce mercredi, Michele Kang a fixé un objectif qui dépasse la seule saison en cours.

"Notre objectif est de terminer parmi les trois premières places année après année", a affirmé la présidente. Elle a exprimé sa confiance en Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean pour atteindre cette régularité et pouvoir viser des trophées.

La continuité avant une promesse de titre

Interrogée sur la possibilité de remporter le championnat, Michele Kang s’est gardée de fixer une échéance. Elle estime qu’une présence durable au sommet vaut davantage qu’un succès isolé suivi d’une saison décevante.

"On ne peut pas promettre des résultats dans le football. Le premier objectif est d’être constant et régulier."

Michael Gerlinger a distingué l’objectif immédiat des ambitions à plus long terme. "On veut se qualifier pour l’Europe", a-t-il expliqué, tout en défendant le droit de rêver du top 3 ou du top 4.

Un rêve partagé avec Corentin Tolisso

Le directeur général n’a pas écarté la conquête d’un trophée, en rappelant que les compétitions à élimination directe obéissent à une autre logique que le championnat.

Il a également confié avoir partagé avec Corentin Tolisso, au moment de sa prolongation, le rêve de gagner un titre pour l’OL. "On va prendre tous les titres qu’on peut gagner, mais on travaille aujourd’hui sur la continuité."