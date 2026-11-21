Battu à Brest avant la trêve, l’OL aborde la reprise avec quatre points de retard sur Lille, deuxième de Ligue 1. Une victoire ce soir ramènerait les Lyonnais à une longueur du LOSC, alors qu’ils n’ont remporté que trois de leurs 17 derniers déplacements toutes compétitions confondues, pour six nuls et huit défaites.

Les Gones devront faire sans leurs supporters, interdits de déplacement pour cette rencontre. Un arrêté préfectoral leur interdit notamment de circuler ou de stationner aux abords du stade Pierre-Mauroy.

Une première avec peu de temps pour préparer le match

Nommé après le départ de Paulo Fonseca et l’intérim de Jorge Maciel, Carlos Vicens dirige son premier match à la tête de l’OL ce soir. Le retour échelonné des internationaux lui a laissé peu de temps pour travailler avec l’ensemble du groupe.

Jeudi, le technicien espagnol a dit vouloir voir ‘une équipe qui a faim’. Il attend de ses joueurs qu’ils prennent l’initiative et restent solidaires dans les moments où Lille les obligera à défendre.

Lille avance, l'OL a ses repères à Pierre-Mauroy

Le LOSC reste sur cinq journées sans défaite, dont deux victoires consécutives. Les Nordistes ont marqué lors de chacune de leurs dix premières rencontres et possèdent la meilleure défense du championnat, avec sept buts encaissés.

L’OL n’a plus perdu à Pierre-Mauroy depuis mars 2020 et reste sur sept déplacements sans défaite sur cette pelouse, toutes compétitions confondues.

La rencontre sera diffusée sur Ligue 1+.