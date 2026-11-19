Après leur démonstration contre la Juventus (0-6), les joueuses de Jonatan Giráldez retrouvent un adversaire anglais à Meadow Park. Avec dix points en quatre rencontres, OL Lyonnes aborde cette avant-dernière journée en tête de la phase de ligue.

Déjà assurées de poursuivre leur parcours européen, les Fenottes cherchent désormais à terminer parmi les quatre premières. Ces places permettent de rejoindre directement les quarts de finale, sans passer par les barrages.

Confirmer face à un adversaire anglais

Le parcours lyonnais présente un bilan défensif parfait, avec aucun but encaissé dans la compétition. Après leurs larges succès contre Servette, l’Inter et la Juventus, les Lyonnaises devront toutefois franchir un nouvel obstacle. Chelsea, autre représentant anglais, les avait tenues en échec à domicile (0-0).

Arsenal représente donc un test supplémentaire pour une équipe capable de dominer ses adversaires, mais qui a dû s’employer samedi pour battre Saint-Malo (1-0).

Une victoire difficile avant le voyage

Réduites à dix dès la première période, les Fenottes avaient trouvé la solution grâce à Ada Hegerberg. Après cette rencontre, Jonatan Giráldez avait souligné sur le site officiel du club les occasions obtenues malgré l’infériorité numérique.

Il avait néanmoins nuancé sa satisfaction. "Cela n’a pas forcément été le match que j’attendais, mais aujourd’hui nous retiendrons la victoire."

Ada Hegerberg avait également rappelé la nécessité de rester vigilantes. "Aucun match n’est joué à l’avance."

La rencontre à Arsenal sera accessible gratuitement sur la chaîne L’Équipe. Les Lyonnaises retrouveront ensuite le championnat dimanche, avec la réception de Strasbourg au Groupama Stadium.