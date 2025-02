Face au PSG, l’OL va "devoir faire un match parfait"

Les Lyonnais reçoivent le PSG ce dimanche à 20h45 pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, avec "l’envie de bien faire à domicile", comme l’a expliqué Alexandre Lacazette en conférence de presse d’avant-match : "On a envie de créer du beau football, de gagner le match pour remonter au classement".

Face à une "équipe qui joue bien et qui est bien coordonnée", le capitaine lyonnais appelle ses coéquipiers "à faire une bonne entame".

"Nous devrons être à fond et faire un match parfait", a complété Paulo Fonseca : "On ne pourra pas se permettre de faire comme la première période à Montpellier", a prévenu l’entraineur.

Après ses deux victoires face à Reims et au MHSC, le Portugais va passer au révélateur parisien, "une opportunité pour nous de montrer notre qualité et la progression de l’équipe". "On travaille beaucoup. Le PSG est l’équipe la plus forte, ils ont un véritable collectif, ils pressent haut. On sait qu'il s'agit d'une des meilleures équipes d’Europe, ça sera difficile pour nous mais j’ai de la confiance et nous sommes très motivés", a confié le technicien portugais.

Cette semaine, une attention particulière a été portée sur "l’organisation défensive". Il faut dire que le festival de buts inscrits par les Parisiens mercredi en Ligue des Champions face à Brest peut laisser craindre le pire au Groupama Stadium si la défense lyonnaise prend l’eau.

Mais le capitaine de l’OL a donné ses ordres au navire pour ne pas couler : "Il ne faudra pas subir. Ce sera avant tout mental".