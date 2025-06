"Je vais les tuer" : Rayan Cherki veut venger l’OL de Manchester United

Rayan Cherki n’a toujours pas digéré la défaite face à Manchester United en Ligue Europa. Si le joueur n’est plus à l’OL, l’ADN semble toujours bien présent. Le milieu offensif s’est brièvement exprimé après un entraînement avec son nouveau club.

"Je suis là pour gagner tous les matchs. Je n’ai pas aimé la victoire de Manchester United contre Lyon en Ligue Europa, car je suis Lyonnais. Maintenant, je veux les tuer la saison prochaine", a déclaré le milieu offensif. Le message est clair, Rayan Cherki veut la victoire, surtout après une défaite très amère face aux Red Devils dans les dernières secondes du match retour en Ligue Europa.

Si son objectif est de venger son ancien club, le désormais numéro 29 de Manchester City vise également un autre but, le Ballon d’Or.

"Quand on voit Rodri ici et qu’il a remporté le Ballon d’Or, c’est clair qu’avec Manchester City, c’est possible, et je suis là pour ça. Je veux tout gagner avec City. Quand j’ai parlé à Pep, il m’a dit qu’il me voulait. Il a été très clair sur le système, le club, la ville… ça me convient parfaitement", a continué Rayan Cherki.

Les dés sont lancés, c’est au tour du meilleur passeur de Ligue 1 de prouver son talent en Angleterre et au monde entier.