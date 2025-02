OL-PSG : un réveil trop tardif pour Lyon (2-3)

Bête noire de Pierre Sage, le PSG semble aussi être celle de Paulo Fonseca. Le coach portugais de l'OL avait innové avec une composition inédite en alignant Rayan Cherki en faux neuf. Une fausse bonne idée tant l'équipe a dysfonctionné.

La première période était terne, avec très peu d'occasions. Le seul tir lyonnais était à mettre au crédit de Saël Kumbedi, dans un angle fermé à la 29e minute. De son côté, le PSG était passé tout proche de l'ouverture du score à la 13e minute. Ousmane Dembélé éliminait Lucas Perri, victime d'une glissade, mais voyait Clinton Mata se jeter héroïquement pour sortir la balle qui filait au but.

Le niveau technique était faible, la faute à la pelouse toute neuve qui faisait glisser la plupart des joueurs.

En seconde période, le plan de Paulo Fonseca se fissurait.

Après deux incursions gâchées par Ernest Nuamah et Rayan Cherki, le PSG contre-attaquait à la 53e minute. Le centre de Bradley Barcola au second poteau était parfaitement repris par Achraf Hakimi (0-1).

Incapable de ressortir le ballon, sans présence dans la surface, l'OL subissait logiquement les foudres parisiennes. Et Ousmane Dembélé marquait le 2e but d'une belle frappe enroulée à l'entrée de la surface (0-2).

De nombreux changements étaient effectués à Lyon. Et Georges Mikautadze réalisait un dribble parfait, pour ensuite servir Rayan Cherki qui n'avait plus qu'à tromper Gianluigi Donnarumma à la 83e minute (1-2).

Mais l'espoir était tué dans l'oeuf par Achraf Hakimi à la 85e. Au terme d'une action splendide du PSG, le latéral marocain s'offrait un doublé (1-3).

Un dernier but signé Corentin Tolisso, de la tête sur un centre d'Ainsley Maitland-Niles dans le temps additionnel, n'y changeait rien (2-3).

Avec cette défaite logique, l'OL voit l'Europe s'éloigner de plus en plus. Tout autre résultat qu'une victoire dimanche prochain lors de la réception de Brest serait problématique.

Olympique Lyonnais-Paris-Saint-Germain 2-3 (0-0)

Avertissements :

Buts : Cherki (83') et Tolisso (90') pour Lyon. Hakimi (53' et 85') et Dembélé (59') pour Paris.