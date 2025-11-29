OL-Nantes : le retour d'Orel Mangala dans le groupe

L'actu de l'OL

Ce dimanche soir, l'OL recevra le FC Nantes.

Et un revenant fait son apparition dans le groupe convoqué par Paulo Fonseca. Comme annoncé plus tôt en conférence de presse, le Portugais a convoqué Orel Mangala, de retour de blessure après une rupture du ligament croisé survenue le 25 janvier dernier alors qu'il était prêté à Everton.

Le milieu de terrain belge n'a plus porté le maillot lyonnais depuis le 18 août 2024 et une déroute à Rennes avant son départ en prêt pour la Premier League.

"Orel est une option, il n’est pas prêt pour jouer beaucoup de temps, nous verrons si on a la possibilité de le faire jouer. C’est un joueur important pour nous dans le futur", a prévenu Paulo Fonseca, qui a "déjà vu beaucoup de choses positives qu'il a faites ces dernières semaines".

Verra-t-on Orel Mangala entrer en jeu dimanche au Groupama Stadium ?

Dans le reste du groupe, on notera l'absence de Clinton Mata, pas encore remis de sa blessure tout comme Ruben Kluivert, et la présence d'Adil Hamdani.

