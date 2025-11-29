OL-Nantes : le retour d'Orel Mangala dans le groupe

Et un revenant fait son apparition dans le groupe convoqué par Paulo Fonseca. Comme annoncé plus tôt en conférence de presse, le Portugais a convoqué Orel Mangala, de retour de blessure après une rupture du ligament croisé survenue le 25 janvier dernier alors qu'il était prêté à Everton.

Le milieu de terrain belge n'a plus porté le maillot lyonnais depuis le 18 août 2024 et une déroute à Rennes avant son départ en prêt pour la Premier League.

"Orel est une option, il n’est pas prêt pour jouer beaucoup de temps, nous verrons si on a la possibilité de le faire jouer. C’est un joueur important pour nous dans le futur", a prévenu Paulo Fonseca, qui a "déjà vu beaucoup de choses positives qu'il a faites ces dernières semaines".

Verra-t-on Orel Mangala entrer en jeu dimanche au Groupama Stadium ?

Dans le reste du groupe, on notera l'absence de Clinton Mata, pas encore remis de sa blessure tout comme Ruben Kluivert, et la présence d'Adil Hamdani.