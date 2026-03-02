"Ca tape parfois, c’est impressionnant" : Rémy Vercoutre (ex-OL) coincé à Dubaï, en plein conflit iranien

Désormais entraineur des gardiens au sein du club Al-Wasl, Rémy Vercoutre, également consultant pour Ligue 1+, a indiqué aller bien. Mais le témoignage de l’ancien gardien de l’OL montre un manque de sérénité : "Je vais vite vous quitter une fois qu’on aura fait le sujet pour aller dans le parking souterrain. Ici à Dubaï, il n’y a pas de bunker. On doit se protéger. Il y a eu quelques interceptions de missiles durant la nuit qui ont fait beaucoup de bruit, qui ont fait trembler les vitres et parfois les murs ".

L’ancien entraineurs des gardiens de l’OL a poursuivi son récit : "Je préfère être dans le sous-sol, au moins 3. Même si ce n’est pas très confortable, j’y suis plus rassuré plutôt que d’être dans mon appartement où il y a du verre un peu partout. Si ça venait à exploser, je pense que je serais exposé. On est précautionneux, on fait attention".

Et Rémy Vercoutre de conclure : "Ce n’est pas très rassurant même si ce n’est pas l’état de guerre ici. L’armée émiratie fait son travail d’interception de missiles. Ça tape parfois, c’est impressionnant".