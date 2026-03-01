OM-OL : Lyon peut avoir des regrets (3-2)

Toujours privé de certains joueurs importants comme Pavel Sulc, Afonso Moreira ou Ruben Kluivert, l'OL se présentait face à une équipe malade, avec l'objectif de consolider toujours plus la 3e place.

Le Vélodrome était climatisé par l'ouverture du score de Corentin Tolisso à la 3e minute. Déjà buteur contre Strasbourg, le capitaine lyonnais profitait d'une remise idéale d'Endrick pour affronter Geronimo Rulli en duel et ajuster le portier argentin (0-1).

Outre une bicyclette du Brésilien à la 8e et un face-à-face raté à la 16e, Lyon peinait ensuite à se montrer dangereux. Contrairement à Marseille qui prenait le camp rhodanien d'assaut. Mais Dominik Greif était impeccable, sortant plusieurs gros arrêts pour éviter l'égalisation.

Juste avant la mi-temps, Roman Yaremchuk décidait de frapper plutôt que la glisser à Endrick, Geronimo Rulli gardait la main ferme.

Corentin Tolisso pensait s'offrir un doublé à la 50e minute, mais il était hors-jeu de quelques centimètres au moment de partir défier le gardien.

Des centimètres qui coutaient cher car Paixao, entré à la pause, marquait deux minutes plus tard. Le Brésilien enroulait une belle frappe dans la lucarne opposée, Dominik Greif ne pouvait que l'effleurer (1-1).

Rémi Himbert manquait une occasion en or d'être le héros du soir, le jeune Lyonnais ouvrait trop son pied au moment de frapper sur un caviar d'Endrick à la 62e. Ce n'était que partie remise puisque Himbert, à nouveau lancé par Endrick à la 77e, marquait cette fois d'une belle frappe croisée du gauche (1-2).

Mais Marseille avait de la ressource, et Pierre-Emerick Aubameyang égalisait à nouveau à la 80e, sur un corner mal joué par l'OL (2-2).

Le Gabonais crucifiait ensuite les Lyonnais dans le temps additionnel. L'arbitre oubliait deux fautes grossières, laissant Marseille contre-attaquer et servir son attaquant pour offrir la victoire aux siens (3-2).

Lyon enchaîne une deuxième défaite d'affilée. Il y aurait pu avoir huit points d'écart entre les deux équipes, il n'y en a plus que deux...

L'OL recevra le Paris FC dimanche prochain. Mais avant cela, il faudra affronter Lens au Groupama Stadium jeudi, en quart de finale de la Coupe de France.

Olympique de Marseille-Olympique Lyonnais 3-2 (0-1)

Avertissements : Mata (30') et Morton (45') pour Lyon.

Buts : Paixao (52') et Aubameyang (80' et 90') pour Marseille. Tolisso (3') et Himbert (77') pour Lyon.