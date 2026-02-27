"Avec vous à la guerre" : une banderole déployée au Groupama OL Training Center avant l’Olympico

Une banderole a été déployée ce vendredi matin au centre d’entrainement de l’OL pour motiver les troupes, avant le déplacement à Marseille ce dimanche soir dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1.

"Avec vous à la guerre, continuez à nous rendre fiers", pouvait-on lire sur l’immense banderole installée au plus près de la pelouse par les Lyon 1950.

Les joueurs n’ont pas manqué de prendre la pause devant l’inscription avant de participer à leur séance d’entrainement.