OL : les dates clés de l'année 2025

28 janvier 2025 : "L’Olympique Lyonnais est contraint de dispenser d’activité son entraîneur, Pierre Sage". C’est par ces mots que l’OL annonce dans un communiqué le limogeage de son entraineur, marqué notamment par l’élimination en 16e de finale de coupe de France par Bourgoin-Jallieu.

31 janvier 2025 : Son nom circulait depuis plusieurs jours. Paulo Fonseca est officiellement nommé entraineur de l’OL jusqu’au 30 juin 2027.

2 mars 2025 : A peine un mois après son arrivée, Paulo Fonseca pète les plombs et s’en prend à l'arbitre Benoît Millot. Pour ce geste d’humeur, l’entraineur portugais sera suspendu pendant 9 mois.

17 avril 2025 : L’OL se fait cruellement éliminer en quart de finale de Ligue Europa par Manchester United après avoir mené 4 buts à 2 à dix minutes de la fin des prolongations. Cette défaite 5-4 laissera des traces jusqu’à la fin de la saison.

17 mai 2025 : Grâce à leur victoire face à Angers, les Lyonnais finissent 6e du classement de Ligue 1 et se qualifient sur le fil en Ligue Europa. Il s’agissait là du dernier match d’Alexandre Lacazette sous les couleurs de l’OL.

17 juin 2025 : Bernard Lacombe décède à l’âge de 72 ans. Les funérailles de l’ancienne légende de l’OL, ancien conseiller spécial de Jean-Michel Aulas, se déroulent quelques jours plus tard en présence de nombreuses personnalités du monde du football.

24 juin 2025 : Coup de tonnerre à Lyon. La DNCG prononce la rétrogradation de l’OL en Ligue 2.

29 juin 2025 : Michele Kang est officiellement nommée présidente de l’OL et remplace au pied levé John Textor. Michaël Gerlinger devient directeur général.

9 juillet 2025 : La commission fédérale d’appel de la DNCG maintient l’OL en Ligue 1 mais impose un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation. Le club va devoir se livrer à un mercato malin.

16 août 2025 : Pour la reprise de la Ligue 1, l’OL se déplace à Lens et entame la saison par une victoire, malgré un mercato marqué par de 19 départs.

30 novembre 2025 : L’OL célèbre officiellement ses 75 ans. Un match des légendes est organisé au Groupama OL Training Center en ouverture de Lyon-Nantes. Ce match marque le retour d’Anthony Lopes au Groupama Stadium, onze mois après son départ du club.

7 décembre 2025 : Après neuf mois de suspension, Paulo Fonseca fait son grand retour sur le banc de l’OL, sans réussite. Les Lyonnais s’inclinent 1-0 sur la pelouse de Lorient.

23 décembre 2025 : Noël avant l’heure pour les supporters lyonnais. Le club annonce l’arrivée, sous forme de prêt, du jeune attaquant du Real Madrid, Endrick.

Alors que l’année 2025 se referme, l’OL débutera 2026 sur les chapeaux de roues. Les joueurs de Paulo Fonseca se déplaceront sur la pelouse de Monaco le 3 janvier. Ce mois de janvier sera aussi l’occasion de célébrer les 10 ans du Groupama Stadium.