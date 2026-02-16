Une sélection en équipe de France ? Corentin Tolisso (OL) "ne veut pas avoir de regret"

Si le milieu de terrain a de nombreux objectifs à atteindre avec l’équipe lyonnaise, il garde encore l’équipe de France dans un coin de sa tête.

A quelques semaines de la trêve internationale, le capitaine lyonnais, qui vient d’inscrire son 50e but en Rouge et Bleu, assure "ne pas se prendre la tête au quotidien" : "Je fais tout à 100% à chaque match. Dans les matchs, je me donne à fond. Le plus important, c'est d'avoir zéro regret. Demain j’y vais, tant mieux. Si je n'y vais pas, je ne veux pas avoir de regret et je me dirai que j'ai tout fait".

Celui qui n’entre pas dans les plans de Didier Deschamps s’est exprimé après la victoire face à Nice au micro de RMC. "Le plus important pour moi, c'est vraiment de travailler à fond pour que, lorsque la liste sortira, je me dise "écoute, tu as tout fait, tu ne peux pas t'en vouloir. C’est comme ça, il y a des choix qui sont faits". En tout cas, je me donne les moyens pour y arriver".

Désormais consultant pour l’After, Samuel Umtiti a appuyé les propos de son ancien coéquipier : "Tu as tes objectifs en tête, il faut vraiment que tu fasses comme tu es en train de faire chaque semaine, montrer de quoi tu es capable. Ensuite, si tu arrives à avoir cette convocation, ce sera mérité. Si elle ne vient pas, au moins tu auras fait tout le nécessaire".

Et Alexandre Lacazette ne s’y trompe pas non plus. L’ancien international de l’OL a posté une photo de Corentin Tolisso sur Instagram en mentionnant l’Equipe de France avec ce message explicite : "Allo ?".