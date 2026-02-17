L’OL parmi les clubs qui ont fait le plus de kilomètres en avion cette saison en Ligue 1

Un classement a été effectué par le compte X JetsLigue1 depuis le début de la saison, tandis que le classement de la saison dernière a été étudié en détail par trois anciens étudiants de Centrale Supélec. Une étude dont les conclusions ont été publiées par le journal L’Equipe.

C’est le Stade Brestois qui est désigné le club le plus pollueur par l’étude menée par les anciens étudiants de l’Ecole des Mines, avec 233,6 tEqCO2. Lyon arrive en septième position, avec deux trajets effectués en bus la saison dernière, à Montpellier et à St Etienne.

Concernant les trajets effectués dans les airs depuis le début de la saison, c’est l’OGC Nice qui a le plus utilisé l’avion pour ses déplacements en Ligue 1, avec 14 700 km effectués, juste devant l’AS Monaco (13 250 km) et l’Olympique de Marseille (12 900 km).

Brest se classe cinquième des clubs qui ont le plus pris l’avion, juste devant Lyon. Les hommes de Paulo Fonseca ont effectué un total de 10 500 km dans les airs depuis août dernier, uniquement en Ligue 1. L’impact carbone a forcément été alourdi par les déplacements en Ligue Europa mais le classement ne tient pas compte de cette donnée.