A deux jours d’un déplacement sur la pelouse de Monaco, les Lyonnais profiteront du 1e janvier pour… s’entrainer.

S’ils ont repris lundi, les hommes de Paulo Fonseca effectueront leur séance pour la première fois aux côtés d’Endrick. Arrivé en début de semaine, le Brésilien n’a pas encore participé à une séance collective. Officiellement présenté au groupe, l’attaquant s’est contenté de travailler en salle de musculation, le temps que tous les papiers soient en règles.

C’est donc ce jeudi que le groupe va découvrir ce nouveau coéquipier qui fait tant parler.

Les supporters, eux, devront patienter au moins jusqu’au 11 janvier, date du déplacement à Lille en Coupe de France. Car Endrick ne sera pas qualifié pour le premier match de l’année à Monaco.