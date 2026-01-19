Des commentaires sans images : Canal+ va détourner l’interdiction de diffusion du match Young Boys Berne-OL

Le match de Ligue Europa étant interdit de diffusion en raison du sponsor maillot des Young Boys, Canal+, qui détient les droits, va tester un dispositif bien connu des amateurs de la chaine L’Equipe.

Selon le quotidien sportif du même nom, Canal+ va proposer un match commenté sans images. Le journaliste Salim Dib et le consultant Grégory Sertic seront chargés de commenter la rencontre, façon radio, en s’appuyant sur des infographies et des statistiques.

Un procédé à suivre à partir de 18h45 jeudi sur la chaine Canal+ Live 10.

Ce n’est que plus tard dans la soirée que la chaine cryptée proposera des images de la rencontre. Comme pour le match Young Boys-Lille, un résumé du match sera diffusé dans l’émission Soir d’Europe. Le sponsor interdit sera alors flouté au montage.